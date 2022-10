Nas mora resno skrbeti? Lahovnik o črnem scenariju, ki je že zadel Slovenijo

Po svetu se zaradi številnih negotovosti dogajajo črni scenariji. Vse več je revščine in lakote. Ekonomist Matej Lahovnik in gospodarski minister Matjaž Han sta v sinočnjih Odmevih na TV Slovenija podala svojo oceno, ali se lahko kaj podobnega zgodi tudi pri nas. Je že razlog za preplah v Sloveniji?

Matej Lahovnik: »V Sloveniji že imamo črni scenarij, če upoštevamo, da je statistični urad ocenil, da je prag revščine med 700 in 750 evri. Ob tej draginji se je zagotovo še dvignil. In polovica upokojencev ima pokojnino pod tem pragom, medtem ko je tudi minimalna plača pod tem pragom revščine. Nekaj 100.000 ljudi živi v zelo težkih razmerah in ta draginja še zaostruje že tako in tako težko situacijo. Inflacija v septembru je bila 10-odstotna, najbolj pa so se podražile nujne življenjske dobrine – hrana in brezalkoholne pijače za 14 odstotkov, tekoče vzdrževanje stanovanj pa za 13 odstotkov,« je dejal Lahovnik za Odmeve.

Han: V naslednjem letu bi lahko pričakovali težave

Matjaž Han: »Razloga za preplah ni, imamo več kot 200.000 ljudi na pragu revščine že več let in to nam ne sme biti v ponos. Vse vlade so se trudile, da bi to statistiko popravile, in tudi mi se trudimo z energetskimi dodatki in dodatnimi sredstvi, da bi pomagali družinam in ranljivim skupinam. V kratkem bomo pomagali še upokojencem, ki težje živijo zaradi dviga cene električne energije in plina. Ta trenutek je Slovenija v primerjavi z drugim delom Evrope na bistveno boljši strani. A res je, če se ne bo vojna hitro končala in se energetska kriza ne bo rešila, lahko v naslednjem letu pričakujemo težave. A za zdaj smo na pravi poti in država je v proračunu za naslednje leto zagotovila dovolj denarja, da bo vse ukrepe izpeljala in pomagala ljudem in gospodarstvu, da bo Slovenija ostala tam, kjer je,« je dejal Han.