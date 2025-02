Nas marca čaka električni šok? Preverili smo, ali bodo dobavitelji ubogali ministra

Kmalu se nam obetajo višji zneski na položnicah za elektriko, saj bodo marca cene znova prepuščene trgu. Vlada regulacije cene elektrike ne namerava podaljšati, je konec tedna napovedal minister Bojan Kumer.

Minister je sicer izrazil pričakovanje, da bodo dobavitelji korenito znižali cene. »Povedali smo, da bo konec februarja zagotovo konec regulacije. Kot minister jih pozivam, da znižajo cene in jih prilagodijo na realne tržne razmere,« je dejal.

Za 100 odstotkov dražja elektrika?

Po napovedih strokovnjakov bodo položnice višje, čeprav so poslanci še pred nekaj dnevi potrdili interventni zakon, s katerim naj bi zamejili podražitve, so poročali v 24ur zvečer. Po nekaterih ocenah bi bila elektrika lahko kar 100 odstotkov dražja in bi gospodinjstva močneje udarila po žepu kot nov sistem obračunavanja omrežnine.