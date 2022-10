Nas čaka najtežja sezona gripe v zadnjih letih? Podatki so zlovešči

Prvi indici, da bi lahko bila letošnja sezona gripe težja kot običajno, prihajajo iz ZDA, kjer je trenutno hospitaliziranih največ ljudi v zadnjih 13 letih.

Medtem ko je sezona gripe običajno med oktobrom in majem, z vrhuncem v decembru in januarju, je letos prišla približno šest tednov prej z nenavadno visoko stopnjo primerov. »To je nenavadno, a izhajamo iz pandemije covida, ki je resnično vplivala na gripo in druge respiratorne viruse, ki krožijo,« pravi Lynnette Brammer, epidemiologinja, ki vodi ekipo za nadzor gripe pri Centru za nadzor in preprečevanje bolezni.

»Podatki so zlovešči,« dodaja William Schaffner, direktor neprofitne fundacije za nalezljive bolezni in profesor na Medicinski univerzi Vanderbilt. »Ne samo, da je gripa zgodnja, ampak se zdi, da ima tudi zelo hude klinične simptome.« Dodatno skrb povzroča dejstvo, da zaostajajo s cepljenjem. »To me dvojno skrbi. Vse skupaj je vsekakor videti kot začetek najhujše sezone gripe v zadnjih 13 letih.«

Strokovnjaki še posebej opozarjajo na dominantni virus – posebej neprijeten sev H3N2 –, ki povzroča najhujše izbruhe dveh vrst virusov gripe A in dveh virusov gripe B. Ti običajno povzročajo največ zapletov, zlasti pri zelo mladih, starejših in ljudeh z določenimi kroničnimi zdravstvenimi težavami. Mnogi ljudje se ne zavedajo, da tudi potem, ko nekdo ozdravi od gripe, vnetni odziv, ki ga povzroči virus, še naprej pustoši po telesu od štiri do šest tednov, pri tistih v srednjih letih in starejših pa povečuje stopnjo srčnih in možganskih kapi.

Simptomi gripe

Pojavijo se nenadoma, včasih v nekaj urah in lahko trajajo od nekaj dni do nekaj tednov, če pride do zapletov ali se razvije hujša oblika bolezni. Najpogostejši simptomi gripe so: