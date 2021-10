Nas čaka lanski scenarij? Začelo se je s policijsko uro in omejitvijo gibanja

Epidemiološki podatki v državi so iz dneva v dan slabši, v tednu smo v enem dnevu potrdili že več kot 3100 okužb. Polnijo se tudi bolnišnice, pristojni pa svarijo celo, da bomo v najslabšem primeru že kmalu lahko prisiljeni v zaprtje države. Natanko pred letom dni se je Slovenija začela ponovno popolnoma zapirati, po arhivu pa smo pobrskali, kako je takrat potekalo zaostrovanje vladnih ukrepov. Če se bo lanski scenarij ponovil, nas ne čaka nič dobrega.

Policijska ura in omejitev gibanja

19. oktobra lani je vlada na seji izdala odlok, s katerim je naslednji dan stopila v veljavo prepoved zbiranja več kot šest ljudi, omejili pa so tudi gibanje med 21. in 6. uro. Z odlokom so začasno omejili še prehajanje med statističnimi regijami, izjema so bile samo nujne zadeve in prihod ter odhod na delo. Teden dni kasneje, 27. oktobra, pa je vlada ukrepe še bolj zaostrila in prepovedala gibanje med občinami. Konec oktobra so se zaprle tudi šole, in sicer vse do 26. januarja letos.

Večino ukrepov je vlada sproščala postopoma, in sicer glede na semafor. Terase lokalov, vse trgovine ter frizerski in kozmetični saloni so se odprli šele aprila, trgovine do 400 kvadratnih metrov pa že februarja. Aprila so pristojni ukinili tudi policijsko uro.

Epidemija razglašena že pri manj kot 1000 okužbah na dan

Ravno 27. oktobra lani pa smo potrdili največ okužb v tistem mesecu, in sicer 2.611. Država je epidemijo razglasila že 18.10., ko se je dnevno število novih okužb gibalo med 500 in 900. »Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom sars-cov-2 zahtevajo takojšnjo razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije,« so takrat sporočili z vlade.

Ali bo država – glede na alarmantne številke in polnjenje bolnišnic – ponovno razglasila epidemijo, preverjamo na vladi in ministrstvu za zdravje. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

