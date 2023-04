Nas čakata dodatna obdavčitev drugega avtomobila in taksa za vstop v Ljubljano?

Sekcija za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) v okviru javne razprave o posodobitvi Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) opozarja, da dokument zaenkrat ne predvideva nobenih novih ukrepov za elektrifikacijo voznega parka. Kot so danes sporočili iz TZS, so že v prvi fazi javne razprave, ki je potekala lani jeseni, pripravili vrsto konkretnih predlogov za ukrepe, a da pripravljavci niso upoštevali nobenega od njih.

Namesto tega, dodajajo v sekciji, so pripravljalci predvideli kopico ukrepov, ki naj bi Slovencem otežili uporabo avtomobilov. Med njimi so dodatna obdavčitev drugega avtomobila v gospodinjstvu, uvedba plačljivosti vseh parkirišč, obdavčitev parkirišč v lasti podjetij, taksa za vstop z avtomobilom v Ljubljano in zmanjšanje dovoljene hitrosti v mestih na 30 kilometrov na uro.

Sekcija se ne strinja s predlogom, da bi v Sloveniji do leta 2025 odločili o prepovedi prodaje novih in rabljenih bencinskih in dizelskih avtomobilov, »saj Slovenija ni dovolj pripravljena na električno mobilnost«.

NEPN glede na trenutni osnutek ne vsebuje konkretnih ukrepov za elektrifikacijo voznega parka, kot so polnjenje električnih vozil v večstanovanjskih zgradbah, prostorsko načrtovanje, elektrifikacija lahkih električnih vozil, finančne ali davčne spodbude.

V osnutku pogrešajo rešitve, ki jih predvidevata predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu ter prenovljeni načrt za okrevanje in odpornost v okviru poglavja REPowerEU.

»Spodbujata se pešačenje in kolesarjenje, a to ne more biti glavni ukep«

»Avtorji predloga po naši oceni izhajajo iz popolnoma napačne predpostavke, da je motorna mobilnost del problema in ne del rešitve. V predlagani obliki se NEPN osredotoča predvsem na spodbujanje uporabe nemotornih oblik prometa, kot je pešačenje in kolesarjenje, ter uporabo javnega prevoza, kar seveda podpiramo, vendar pa je iz statističnih podatkov jasno razvidno, da to ne more predstavljati glavnine ukrepov,« so navedli.

Navajajo podatke evropskega statističnega urada Eurostat, da se kljub izdatnemu subvencioniranju javnega potniškega prometa manj kot dva odstotka potniških kilometrov opravi z vlakom, s cestnim javnim prevozom pa okrog 12 odstotkov. To po mnenju sekcije kaže na to, da je potencial ukrepov na področju javnega potniškega prometa omejen. »Tudi če ta delež podvojimo ali celo potrojimo, pa bo, kot kaže, osebni avtomobil tudi še v letu 2035 nujno potreben,« so dodali.

»Marsikje v Sloveniji bo torej električna osebna mobilnost tudi dolgoročno najprimernejša opcija, zato menimo, da se je vredno potruditi in v prenovljenem NEPN pripraviti kakovostne ukrepe tudi za področje elektrifikacije voznega parka,« so zapisali.