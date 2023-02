Naročili drage športne čevlje, dobili pa ponaredke

V zadnjih mesecih opažamo večjo število lažnih spletnih trgovin z obutvijo, še posebno tistih, ki imajo v imenu dodano besedo Slovenija ali Ljubljana. S tem ustvarjajo vtis, da gre za slovenskega distributerja za znano znamko in zato zaupanja vrednega trgovca. Da ne bi bili ogoljufani, na portalu Varni na internetu opozarjajo, da pred nakupom preverite nekaj znakov spletne trgovine.

Kateri podatki so pomembni?

Z dvema klikoma na stran whois.domaintools.com lahko vidimo, ali so domene spletnih strani mlade, zakupljene pred nekaj meseci ali tedni. Domene so registrirane večinoma na Kitajskem, čeprav gre za ameriške korporacije, mnogi podatki o podjetju, ki je registriralo domeno, pa so zakriti.

Vizualno so si te lažne trgovine precej podobne, prav tako so, z izjemo imena trgovine, tako rekoč prekopirani njihovi opisi in vsa ostala vsebina na strani. Zanimiva je njihova Izjava o zasebnosti, ki je kopirana iz legitimne spletne trgovine s čevlji. Tudi če goljufi dobesedno prekopirajo podobo in ukradejo podatke drugega podjetja, ne morejo ponarediti podatkov o registrirani domeni – to je zelo zanesljiv podatek, ki pove, kdaj je domena zakupljena.

Strani ne navajajo podatkov o prodajalcu oziroma podjetju ter kontaktnih podatkov. Na voljo je le kontaktni obrazec. To je še en znak, da ne gre za legitimnega spletnega trgovca, ampak zelo verjetno za prevaro.

Na goljufijo ne kaže en sam znak, zato je treba kombinirati in preveriti več sumljivih znakov. Spletni uporabniki moramo poiskati čim več informacij in se naučiti brati med vrsticami.

Katere znamke so že zlorabili?

Na seznamu zlorabljenih znamk so se v zadnjem času znašli čevlji naslednjih proizvajalcev: Dr. Martens, Timberland, Converse, Salomon, Nike, Scarpa, Lasportiva in Boots.

Prevarani potrošniki poročajo, da so na teh straneh obutev naročili in jo plačali, a ta nikoli ni prispela na njihov dom ali pa so prejeli ponaredek. V paketu lahko najdete tudi plastična očala namesto dragih pohodnih čevljev, na primer.

Seznam lažnih spletnih trgovin:

Seznam lažnih spletnih trgovin. FOTO: Varni Na Internetu

