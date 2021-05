Narobe svet? Konec maja je, smučišče na Krvavcu pa ...

Spet bo snežilo

Danes bo sprva pretežno jasno. Sredi dneva in popoldne se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.



Ponoči bo dež spet zajel vso Slovenijo. Meja sneženja bo zjutraj na okoli 1200 metrih nadmorske višine. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija.



V sredo bo sprva oblačno in deževno, v bližini morja bodo nevihte. Dež bo popoldne ponehal, od zahoda se bo jasnilo, nastale bodo še krajevne plohe in posamezne nevihte. Dopoldne bo na Primorskem še pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Letos se kar ne znebimo hladnega vremena, v preteklih dneh je v visokogorju tudi snežilo. Novozapadlo snežno odejo so izkoristili na Krvavcu, kjer tako še vedno ni konec smučarske sezone: smučišče namreč danes obratuje.Smučarska vozovnica je danes na voljo po posebni ceni 15 evrov, so sporočili iz RTC Krvavec. Za otroke vozovnica stane 10 evrov, za mlade in seniorje pa 14 evrov, podaljšana je tudi veljavnost sezonskih vozovnic. Obratujeta kabinska žičnica in štirisedežnica Tiha dolina, za smučanje pa dvosedežnici Zvoh in Njivice 1. Na vrhu je do pol metra snega, odprte pa so tri smučarske proge.Na Krvavcu so tako zabeležili nov rekord: najdaljša smučarska sezona pred tem se je zaključila 16. maja, in sicer leta 1969.Vsi željni smuke se po belih strminah lahko spustijo tudi še na Kaninu, vendar le ob koncih tedna. Danes je tako smučišče zaprto, ponovno pa naj bi obratovalo 22. in 23. maja, ko bodo odprte proge Podi, Skripi in Sedlo. Prejšnji konec tedna je bilo zaradi dežja in megle smučišče zaprto.​Na Voglu so smučarsko sezono zaključili že vikend pred tem, saj je bil zadnji smučarski dan 9. maj.