Narobe svet na naši priljubljeni lokaciji, tik pred poletjem padal sneg (VIDEO)

Čez nekaj dni, natančneje 1. junija, se bo pri nas začelo meteorološko poletje. V tem času v Sloveniji navadno že zdavnaj odvržemo debela zimska oblačila, lopate pa pospravimo do naslednje zimske sezone. Čeprav smo tik pred poletjem, pa sneg pri nas še ni rekel zadnje. RTC Krvavec je na svojem profilu na Instagramu danes poročal, da je na Krvavcu padal sneg. Kot dokaz so dodali tudi video, na katerem lahko vidimo ples snežink na tem priljubljenem smučišču.

Kako kaže?

Kakšnih novih snežnih padavin sicer v teh dneh ni pričakovati. Bo pa kar nekaj dežja. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) za danes ponoči napoveduje zmerno do pretežno oblačno vreme. Predvsem v zahodnem in južnem delu Slovenije lahko nastane kakšna ploha in nevihta.

Marsikdo si ga ne želi. FOTO: Irisimages Getty Images/istockphoto

Za nedeljo Arso napoveduje spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo nastale sredi dneva in popoldne. Zjutraj bo precej sveže, najnižje jutranje temperature bodo nekje od 4 do 9 stopinj Celzija, višje jutranje temperature Arso pričakuje na Goriškem in ob morju - nekje do 11 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo predvidoma nekje od 17 do 22 stopinj Celzija.

Padavine tudi prihodnji teden

Tudi prihodnji teden ne bo šlo brez padavin, a snega ni pričakovati. V ponedeljek bo deloma sončno, predvsem v južni polovici države lahko pričakujemo kakšno ploho in nevihto. V torek bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo pogoste plohe in nevihte. V sredo bomo imeli pogoste krajevne padavine, nastane lahko tudi kakšna nevihta.

Zaradi neviht je Arso za prihodnje dni izdal rumeno opozorilo. Za nedeljo je to opozorilo izdal za zahodni in jugovzhodni del države, za ponedeljek za južni del države, za torek in sredo pa za celotno državo.