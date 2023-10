Narobe svet: kaj se dogaja z vremenom v Sloveniji?

Ponoči so v severnem delu države nastajale številne nevihte, ki so prinesle nalive, sunke vetra in bliskanje ter grmenje, ponekod je padala tudi sodra. Dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik je pojasnila, da je bilo burno vremensko dogajanje posledica toplega ozračja, ki je »»pretoplo za ta čas v letu«.

Vremensko dogajanje ponoči se je sicer v napovedih nakazovalo, a je bilo po burnosti nepričakovano, saj »nismo navajeni, da konec oktobra prinese tako aktivnost«.

Kot bi bilo poletje

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so ponoči v eni uri našteli več kot 1500 bliskov strel, so objavili na družbenih omrežjih. »Za konec oktobra je to kar veliko strel. V podobnih razmerah v atmosferi bi tako dogajanje pričakovali poleti in ne zdaj,« je dejala Hladnik Zakotnik.

Trenutno je zrak nadpovprečno topel, tudi morje je še vedno toplo, v zraku pa je veliko vlage, na vreme v Sloveniji pa vpliva tudi vreme drugod. »Očitno je to pokazatelj, da bomo verjetno imeli ob takih razmerah tudi dolgo v jesen burnejše vremenske procese,« je povedala in dodala, da je za jesen sicer značilno večdnevno deževje, a brez grmenja in močnega vetra.

Nekoliko se bo ohladilo

Meteorologinja je dejala, da se huda ohladitev zaenkrat ne nakazuje, naj pa bi v prihodnjem tednu v petek in nedeljo Slovenijo prešli dve hladni fronti. Po trenutnih napovedih kaže, da bi se takrat lahko ohladilo na 10 do 15 stopinj Celzija. Trenutno sicer k nam prihaja topel in bolj vlažen zrak iz jugozahoda, Sredozemlja in včasih iz severa Afrike, ohladitve pa ne bo, dokler se ta splošna cirkulacija ne zamenja, je še pojasnila.

