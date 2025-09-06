Anton naredili 29 otrok, sedaj pa še športni park

Minulo soboto so v Goriški vasi pogledovali v nebo. Ni bilo ravno obetavno, oblaki so se pripodili nad vas. »Bomo kar začeli,« je bilo slišati na svežem asfaltiranem igrišču, medtem ko so gospodinje prinesle še zadnji pladenj domačega peciva. Izza vogala je dišalo sveže pečeno meso, solata in kruh sta bila že v nizkem startu, pijača v hladilniku primerno ohlajena. Da, bil je praznik v Goriški vasi, eni od številnih vasi v podeželski Občini Mirna Peč. Od pol pete so prihajali gostje.

Domačini so jim krepko segali v roke, Primož Povše in Andrej Povše sta jih sprejemala. Z zavedanjem, da je vsak od njih pomagal na svoj način. Tudi Lambert Pate, šef domačih lovcev. Uplenil in daroval je divjega prašiča, da so domačini v Goriški vasi za vse zbrane domačine in goste naredili pravi divjačinski golaž. Otroci so se vmes igrali na lično izdelanih igralih, tisti večji so metali na koš.

Župnik Blaž Franko je blagoslovil nov objekt.

Za prihodnost se ni bati.

Gole še čakajo

Pred tremi leti so v Goriški vasi ustanovili ŠRD Goričan z jasnim ciljem: da bi enkrat imeli svoj društveni prostor. Da se radi družijo, drži. Vsako leto ob koncu počitnic, zadnjo soboto, preden gredo otroci v šolo, pripravijo vaško veselico. Letos prvič na novi lokaciji, bilo je še več razlogov za srečo in ponos. Z udarnim delom, nesebično pomočjo in podporo vseh, ki so prisluhnili krajanom, so v dobrem letu uredili objekt, v katerem so shramba, velika miza za druženje in urejene sanitarije. V zgornjem nadstropju so prostor za shranjevanje in skupna ležišča.

Nadstrešek nudi zunanji prostor za druženje v vseh vremenskih razmerah in zavetje za mizo za namizni tenis. Na asfaltiranem igrišču so že postavljeni košarkarski koši, na gole za nogomet pa še čakajo, smo izvedeli. Z dodano mrežo bo prostor tudi za odbojko in badminton. Za najmlajše so domačini ob robu uredili unikatna igrala, narejena iz lesa iz lokalnega okolja in z domačim znanjem.

Ličen objekt je zrasel v letu dni.

Tudi za pogostitev so poskrbeli.

Med povabljenimi na odprtje je bil 90-letni Anton Avbar, kleni domačin, ki živi sam, v teh 9 desetletjih pa je doživel marsikaj. Danes mu zaigra srce, v vasi, ki je mladostna in polna energije, je 21 hiš, 83 vaščanov, v zadnjih 18 letih se je tu rodilo 29 otrok. Razlog več, da ta lokalna skupnost potrebuje prostor, kjer se bo družila. In prav Anton Avbar je sam od sebe odstopil zemljišče, da so domačini pljunili v roke in v letu dni sezidali svoj vaški dom, vaški športni center. »To nam je s skupnimi močmi odlično uspelo. Za začetek bi se res iskreno zahvalil gospodu Antonu Avbarju (Raginovem Tonu), ki nam je podaril zemljišče. Brez njegove dobre volje in začetnega koraka danes ne bi stali tukaj. Hvala tudi vsem donatorjem, ki ste s finančno in materialno podporo omogočili, da danes uživamo v tem lepem prostoru,« nam je povedal Primož Povše, ki predseduje ŠRD Goričan. Med pogovorom je sprejel še goste iz Novega mesta, zdelo se je, da so prišli vsi, ki so jih povabili. Tudi črni oblaki, zato so kar pohiteli. Pogled na telefonsko aplikacijo je dal vedeti: duša beži, ploha je tu ... Še župnika Blaža Franka so poklicali, da je iz Mirne Peči prišel prej, kot je bilo načrtovano.



Med gradnjo smo se še bolj povezali.

Okoli 50.000 evrov

Primož je eden od teh, ki so gnali zadevo naprej. Ni bil edini. Na teh koncih Slovenije vedo, da se sam še skregati ne moreš. Če želiš narediti tak projekt, čez prst vreden več kot 50.000 evrov, moraš imeti ob sebi prave ljudi. Vseh teh 29 otrok ima srečo, da je njihovim staršem še mar za lokalno skupnost. Ni bilo vedno lahko. A so zmogli. Ker so verjeli, ker so si upali, ker so želeli. Imajo tudi srečo, da imajo v svoji sredini ljudi, ki nimajo dveh levih rok, s svojo zgodbo pa so znali navdušiti, predvsem pa prepričati številne donatorje. »Med gradnjo smo se še bolj povezali. Hvala vsem, ki ste s svojim delom, številnimi urami, idejami, materialom in podporo nesebično pomagali, da lahko danes ponosno stojimo tukaj,« priznava Primož.

Na mladih svet stoji.

Anton Avbar (desno) je daroval travnik.

Odprtje objekta, ki je streljaj iz vasi, dobrih 100 metrov, je vse zaposlovalo zadnjih 14 dni. Po dopustih so se začeli zvečer zbirati otroci. Marljivi so, starši si želijo, da nanje prenesejo duh skupnosti, da jim bo mar za soseda. Dva tedna pred otvoritvijo so začeli pripravo programa; lahko potrdimo, da so se izkazali. Pa ne le to, otroci so se angažirali in pripravili srečelov, več kot 200 dobitkov je bilo, glavni je bil prenosni računalnik, takoj za njim električni štedilnik.

Imajo tudi srečo, da imajo v svoji sredini ljudi, ki nimajo dveh levih rok.

Kot se spodobi, so odprtje začeli s slovensko himno, na prireditvenem prostoru je plapola slovenska trobojnica. »Tokratna otvoritev je malce drugačna, kot jih po navadi pripravi lokalna skupnost. Ta otvoritev ima drug pomen in drugačen naboj. Tu smo zbrani ob večnamenskem objektu, ki je zgrajen s prostovoljnim delom in odrekanjem. Veliko ur je bilo vloženih. Vse donacije so bile obogatene z udarniškim delom. Ta objekt nas bo še naprej povezoval,« je dodal domači župan Andrej Kastelic. »Nimam kaj dodati, vse ste povedali,« je v svoji preprostosti povedal domači župnik Blaž Franko, ki podpira tudi idejo, da bi na pomlad, v mesecu maju, v novem objektu pripravili šmarnice, majsko pobožnost v čast Devici Mariji. Še prej bodo tu praznovali kak rojstni dan, najstarejša vaščanka jih bo imela kmalu 99.