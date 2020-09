Naravna katastrofa v Postojni, številni bodo brez zaposlitve

Enega najbolj prepoznavnih biserov Slovenije, ki je v zadnjih letih pod vodstvom Marjana Batagelja oživel, imel rekordne obiske in s tem tudi prihodke, je koronakriza močno prizadela. Iz Postojnske jame so v sredo sporočili, da imajo letos 83-odstotni upad obiska in bodo morali za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti poslovanja odpustiti veliko delavcev, po poročanju Primorskih novic do 60 od 174 zaposlenih. Teh številk v družbi niso potrdili, so pa posledice epidemije novega koronavirusa primerjali z naravno nesrečo, saj je Postojnska jama globalna destinacija, kjer v strukturi obiskovalcev prevladujejo tuji gostje.



Sindikati in vodstvo Postojnske jame so glede napovedanih odpuščanj v podjetju že opravili dva sestanka, po besedah regijske sekretarke ZSSS Irene Jaklič Valenti pa si sindikati želijo nadaljnjih srečanj. O številu predvidenih odpuščanj ne želi ugibati, saj si tako sindikat kot vodstvo Postojnske jame prizadevata, da bi bilo teh čim manj.

Se bodo dogovorili za višje odpravnine? Kot je dejala Jaklič Valentijeva, sta se na dosedanjih srečanjih obe strani zavezali, da morajo biti ob točkovanju upoštevani tudi socialni kriteriji. »Zdaj si mi želimo še enega ali več srečanj z vodstvom, da spilimo kriterije po programu. Imamo nekaj predlogov za dopolnitve, med drugim bi se dogovorili za morebiti višje odpravnine od z zakonom določenega minimuma.«

Usposobljeni kadri bodo nato imeli prednost pri zaposlitvi Po Jaklič Valentijeve besedah je vodstvo na njihovo željo tudi zapisalo, da bodo imeli vsi izobraženi in usposobljeni kadri pri ponovni vzpostavitvi prometa prednost pri zaposlovanju. »Mi upamo, da se bodo v tem delu zapisanega držali.« Marsikaj bo odvisno tudi od razvoja dogodkov v naslednjih tednih in mesecih. »Čakamo, ali bo država morebiti ukrepe podaljšala oz. turistične bone v panogi razširila. Trenutno je Postojnska jama edino podjetje v panogi turizma, ki je absolutno že v startu izpadlo iz sistema turističnih bonov in seveda so posledice tu.«



Jaklič Valentijeva je opozorila tudi, da je bil jesenski in decembrski obisk vezan predvsem na skupine iz tujine in na projekt jaslic, ki pa je letos še v zraku, saj se bojijo, da ga v teh razmerah ne bo mogoče organizirati.