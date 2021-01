Narasli potoki, plaz zasul cesto, sneg podrl drevo (FOTO)

Po nižinah večjega dela države smo ponovno vstopili brez snežne odeje, povsem drugače pa je v višjih legah. Tudi sobota je prinesla novo snežno pošiljko, zaradi česar je predvsem v visokogorju Julijcev velika nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso. Prometnoinformacijski center ob tem opozarja na zahtevne zimske razmere na cestah.Vreme je povzročalo tudi nekaj težav po Sloveniji, kar je razvidno tudi z uprave za zaščito in reševanje. Ob 23.21 je zaradi obilnega deževja narasel potok in zajetje vode ob Cesti v Žlebe v Medvodah. Gasilci PGD Preska Medvode so očistili prepuste ter s protipoplavnimi vrečami zajezili ter preusmerili vodo v kanale na Cesti v Žlebe, Trilerjevi ter Iztokovi ulici. Ob 23.02 je zaradi obilnih padavin narasel obcestni potok ob Podutiški cesti v Ljubljani. Gasilci GB Ljubljana in PGD Podutik-Glince so s pomočjo protipoplavnih vreč potok uspešno preusmerili proti večjem odtoku. Zaradi slabe vremenske napovedi so preventivno postavili dodatno pregrado, ki bo preprečevala izliv vode proti hiši.Ob 21.59 so gasilci JZ GB Koper posredovali v Kampelu v Kopru, kjer je zemeljski plaz zasul cesto ter zaprl pot do stanovanjskih hiš. Posredovali so tudi delavci komunalnega podjetja. Ob 19.27 se je v Ribčevem Lazu, občina Bohinj, zaradi obilnega sneženja drevo nagnilo na streho stanovanjskega objekta.Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so s pomočjo dvigala obžagali nagnjeno drevo in preprečili nastanek škode. Ob 19.05 je na Vanganelski cesti v Kopru meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt in cesto. Gasilci JZ GB koper so očistili več zamašenih odtočnih jaškov.