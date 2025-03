Naraščajo reke, v visokogorju nevarnost snežnih plazov: preverite, kje bo najhuje

Zaradi obilnih padavin imajo reke v večjem delu države veliko vodnatost, ki se počasi povečuje. Močneje so narasle reke v jugozahodni in osrednji Sloveniji, razlivajo se reke na Vipavskem, Reka in Ljubljanica. V visokogorju je v zadnjih dneh zapadlo do več kot meter snega, zato je nevarnost proženja snežnih plazov velika, opozarja Arso.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo reke v večjem delu države ohranjale veliko vodnatost. Pretok Vipave se bo v prihodnjih urah ustalil, a se bo do sobote še razlivala. Poplavljene površine na Ljubljanskem barju ter kraških poljih in ob rekah na Notranjskem in Dolenjskem se bodo povečevale. Na izpostavljenih mestih se lahko razlije Sava v srednjem toku.

Velike pretoke bosta dosegli tudi Krka in Kolpa, ki imata trenutno srednjo vodnatost. Krka s pritoki se bo ponoči začela razlivati. Ob intenzivnih padavinah lahko ponoči in v soboto prehodno hitro narastejo in se razlijejo posamezni hudourniški vodotoki. Verjetnost za ta pojav je večja v južni, osrednji in vzhodni Sloveniji.

Kako bo v soboto?

V soboto bodo Krka, Kolpa in Ljubljanica še počasi naraščale. Pretok Save v srednjem in spodnjem toku se bo v soboto dopoldne ustalil in večina drugih rek bo popoldne začela upadati.

V času večerne plime, med 20. in 23. uro, bo danes povišana tudi gladina morja, ki se bo v tem času razlivalo v višini do 15 centimetrov. Morje se lahko na najbolj izpostavljenih delih obale razlije tudi med sobotno večerno plimo.

Pričakovane količine od danes do sobote zjutraj so med 50 in 100 milimetri, na severovzhodu okoli 30 milimetrov. Zvečer se bodo padavine namreč od juga znova okrepile in postopno zajele vso Slovenijo. V soboto bo sprva še deževalo, čez dan bodo padavine slabele in predvsem na vzhodu in jugu ponehale.

Težave tudi v visokogorju

Obilne padavine težave povzročajo tudi v visokogorju, kjer je velika nevarnost proženja snežnih plazov, opozarja Arso. Od srede zvečer je namreč zapadlo od 50 do več kot 100 centimetrov novega snega, največ na območju Zahodnih in Južnih Julijcev.

Danes dopoldne je snežilo vse do alpskih dolin, kjer je zapadlo do 10 centimetrov snega. Ob otoplitvi z dežjem se je sedaj ojužil vse do nadmorske višine 1800 metrov. Razmere v visokogorju so neugodne in zahtevne, hkrati pa se hitro spreminjajo, plazovita območja pa je zaradi slabe vidljivosti težko prepoznati, opozarjajo na Arsu.

V noči na soboto se bodo od juga zmerne padavine znova razširile nad vsa gorstva, meja sneženja pa se lahko iz zdajšnjih 1600-2000 metrov znova spusti do alpskih dolin. Skupno bo v visokogorju zapadlo še 30 do 60 centimetrov snega, največ na območju Julijcev.

Na Arsu obisk gora zato odsvetujejo.

Krajevne padavine na Arsu pričakujejo tudi v noči na nedeljo, čez dan pa bo ploh vse manj. Popoldne se bo ponekod celo pokazalo sonce, vendar se bo zvečer in v noči na ponedeljek pooblačilo. Dosegla nas bo hladna fronta. Znova bo padlo nekaj rahlega dežja, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov, napovedujejo na Arsu.