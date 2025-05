Naprej razdejali gozdno igralnico, nato je sledil velik preobrat (FOTO)

Skupina vandalov je pred dnevi uničila gozdno igralnico Zavoda POT iz Škofij. Gre za prostor, ki ga zavod že štiri leta uporablja za izvajanje gozdnih delavnic in delavnic nenasilne komunikacije za otroke in družine. Incident so takoj prijavili policiji.

Na družbenem omrežju Facebook so s sledilci delili objavo:»Danes smo šokirani in žalostni, tečejo solze in še bojo ... Se pa ne damo in bomo prostor znova uredili in nadaljevali svoje poslanstvo ...« Gaja Žnidaršič je zapisala, da štiri leta tam urejajo prostor, ki je namenjen vsem in odprt za vse, ki otrokom želijo omogočiti prosto igro v naravi. Hiške niso zaklepali, saj so bili vsi obiskovalci dobrodošli.

Škoda je za zavod precejšnja - po prvih ocenah znaša 500 evrov. »Za nas je to velika škoda, ker že štiri leta vlagamo veliko energije, prostega časa, lastnih financ v svoje delo in gozdni prostor. Uničena je gozdna hišica, kjer so bili spravljeni didaktični rekviziti, kot so zvezki, vodene barvice, voščenke, grablje, lonci in ponve, s katerimi se otroci igrajo, set za prvo pomoč, izginile so viseče mreže, v katerih so otroci kdaj počivali, prevrnjena je bila miza, ki so jo starši prostovoljno pripravili za lažje izvajanje delavnic, zlomljeno je bilo drevo,« je za portal Regional obala pojasnila Žnidaršičeva.

Prijava policiji in presenetljiv preobrat

Kljub šoku in prizadetosti so takoj ukrepali in vložili prijavo na policijo. Zgodba pa je dobila nepričakovan razplet; storilci so se sami prijavili. »Storilci so se takoj naslednji dan prišli opravičit in obljubili pomoč pri sanaciji in škodi. Hvaležna sem, da so imeli pogum opravičiti se, saj nas je to do neke mere pomirilo. To jasen klic na pomoč, ki ne sme biti preslišan,« meni Žnidaršičeva.

Medtem je obnova že stekla, prvo sanacijo so izvedli Odrasli skavti Škofije, Bratovščina Brumni. »V nadaljevanju bomo pa Odrasli skavti s pomočjo staršev otrok, ki obiskujejo delavnice, poiskali rešitev, ki nam bo omogočala delo še naprej,« je zaključila Žnidaršičeva.