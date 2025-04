Napredno omrežje 5G pokriva že 83 odstotkov prebivalstva

Telekom Slovenije je te dni ponosno naznanil, da je dosegel pomemben mejnik – več kot milijon uporabnikov mobilnih storitev. »Leta 2024 smo presegli zastavljene cilje in pomembno izboljšali poslovanje Telekoma Slovenije,« je izjavil podpredsednik uprave Boštjan Škufca Zaveršek.

»Temelj našega uspeha je vlaganje v razvoj in vrhunsko izkušnjo na zmogljivem omrežju. V samo enem letu smo kapacitete 5G podvojili, 4G pa povečali za 35 odstotkov, kar zagotavlja zanesljivost tudi ob največjih obremenitvah, kot je letošnja Planica. Doseženi milijon uporabnikov potrjuje, da smo na pravi poti,« je poudaril Škufca Zaveršek.

15 gigabajtov mobilnih podatkov na mesec v povprečju prenese vsak uporabnik.

Telekomovo omrežje 5G trenutno pokriva že več kot 83 odstotkov prebivalstva, do konca leta 2025 pa načrtujejo 99-odstotno pokritost. V zadnjih letih opažajo stalno rast mobilnega prenosa podatkov. Telekomovi uporabniki so v letošnjem marcu prenesli za 35 odstotkov več podatkov kot v enakem obdobju lani, pri čemer je bila povprečna hitrost prenosa podatkov do dvakrat višja kot v enakem obdobju lani.

Vsak uporabnik v povprečju prenese že po več kot 15 GB podatkov na mesec, vedno več pa je uporabnikov, pri katerih se prenosi merijo v več sto ali celo tisoč gigabajtih na mesec. Številke kažejo tudi druge zanimive zgodbe: lanski rekorder je v enem mesecu skupno opravil za skoraj 13 dni klicev, drugi uporabnik pa je poslal več kot 29.000 esemesov.