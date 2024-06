Napredna platforma za preverjanje partnerjev

Med specializiranimi storitvami skupine Coface sta prodaja poslovnih informacij in izterjava. Strokovnjaki v skupini Coface so poznavalci svetovnega gospodarstva in s svojimi storitvami pomagajo več kot 100.000 strankam v 200 državah.

O tem, kako je varovanje pred tveganji neplačil danes še toliko bolj pomembno, smo se pogovarjali s Sergejem Simonitijem, odgovornim za poslovanje v regiji Adriatic.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Coface​