Napovedujejo nam še več kot tisoč smrti (VIDEO)

Glas, ki ni bil slišan

Žiga Zaplotnik FOTO: Rtv Slovenija

Delo od doma

Delež zaposlenih na delovnem mestu, v povezavi z deležem okuženih. FOTO: Sledilnik.org, RTV Slovenija

Vpogled v epidemijo prek odplak

Cena (pre)poznega ukrepanja

Koliko dodatnih smrti bomo še imeli?

»Upam, da sem vam pokazal, da modeli zmorejo in znajo napovedati dinamiko kompleksnih pojavov. So zelo pomemben pripomoček, da ne rečem esencialen,« je po predstavitvi pred Odborom za izobraževanje, znanost, šport in mladino v državnem zboru, kako pomembno je modeliranje, dejals Fakultete za matematiko in fiziko. Poudarja, da znanost ponuja rešitve, a ji moramo zaupati.Predstavitev, ki si jo lahko v celoti ogledate na spodnjem posnetku, je nastala v sodelovanje zz Inštituta Jožefa Štefana (IJS),z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljana,z IJS,z zdravstvene fakultete,s Fakulteta za pomorstvo in promet, fizika, ki je tudi član njihovega neformalnega združenja Sledilnik.org.»Avgusta in septembra smo se soočali z dokaj nizkim številom okuženih, nizko zasedenostjo bolnišnic, zdelo se nam je, da je vse v redu. Ampak v ozadju je število infektivnih primerov eksponentno raslo. Na to so glasno opozarjali naši raziskovalci, Matjaž Leskovar, Janez Žibert, Maja Pohar Perme. Ves ta čas je epidemija eksponentno rasla. Kljub temu se mi zdi, da so njihova opozorila naletela na nekoliko gluha ušesa,« izpostavlja Zaplotnik. Pojasnil je, da je epidemija pojav, kjer pride do problema z zamikom: »Pomembno, da si odločevalci to predstavljajo in razumejo. Takrat, ko takole naraste število aktivnih primerov, je za neke ukrepe tipično že prepozno. Nekoliko smo že zamudili, vseeno pa moramo te ukrepe sprejeti, če želimo preprečiti najhujše.«Temelj dobrega napovedovanja so dobri podatki, dobre meritve, saj se lahko le tako naučijo o razvoju epidemije in to znanje nato uporabijo za konstruiranje matematičnih, fizikalnih konceptov, kako se epidemije širi in tudi skonstruirajo te modele.Z modeli denimo zmorejo napovedovati kratkoročno zasedenost bolnišnic. Vedo namreč, kakšni so časovni zamiki med testi in smrtjo, med pozitivno potrjenim testom in hospitalizacijo. Na podlagi tega in demografske porazdelitve na novo okuženih lahko napovedo, kako se bo kratkoročno razvijala epidemija, v smislu zasedenosti bolnišničnih postelj.Iz enega od grafov, ki ga je predstavil, pojasni, da »kaže, da imamo praktično, če se po domače izrazim, na lagerju preko 1000 smrti. Četudi se ne okuži noben več – preko tisoč smrti.«V nadaljevanju je Zaplotnik na hitro analiziral podatke o deležu zaposlenih na delovnem mestih v večjih podjetjih, ki jih je zbral sam. V poletnih mesecih zaradi počitnic delež zaposlenih na delovnem mestu pade: »Nekako po Šmarnu, ko se ljudje vrnejo na delovno mesto, delež ljudi na delovnem mestu strmo naraste. To se lahko primerja s sliko, kako se je spreminjalo število novookuženih v tem istem obdobju. Kar želim povedati, da je zelo verjetna razlaga za upad epidemije med 10. julijem in 10. avgustom ravno to, da je bilo toliko ljudi odsotnih z delovnega mesta. Potem pa vidite tudi strm vzpon (okužb, op.p.), ko so se ljudje vračali z dopusta, na delovna mesta, tudi iz različnih območij. Potem vidimo strm vzpon okoli 10.-15. avgusta.« Ravno iz tega razloga je pomembno, koliko ljudi dela od doma, saj podatki med drugim kažejo, da delo prispeva daleč tudi k daleč največjemu kontaktov med ljudmi.»Raziskovalna skupina profesormeri koncentracijo virusa na odplakah v Ljubljani, Kranju, Domžalah, Kamniku, Celju, Kopru, Velenju in Rogaški Slatini. Skupaj pokrivajo približno pol milijona prebivalstva. Glavna prednost teh meritev je manjši časovni zamik kot pri testih posameznikov – prej vidimo, v kateri smeri gre epidemija. Recimo, kolegi so pomerili vrh 27. oktobra, že 29. oktobra so opazili nek padec, 3. novembra pa so ga potrdili. Praktično en teden prej, preden smo to videli iz testov. Zakaj je tako? Ker je precej dolg čas do potrditve testa. To pomeni, da epidemijo gledamo nazaj. Kot zvezde v vesolju. Tu gledamo v preteklost, ki nam je bližje in tako lahko prej ocenimo, ali so neki ukrepi prijeli in v katero smer gremo,« je jasen.Dotaknil se je oktoberskega razvoja epidemije: »V času med 8. in 20. oktobrom epidemija narašča bistveno hitreje, kot potem upada. Vsak dan take strme rasti med 8. in 20. oktobrom pomeni približno dva dneva nekega mehkega lock-downa, kot ga imamo zdaj (op.p.: predstavitev je bilo v državnem zboru 12. novembra). To pomeni, da smo zaradi neoptimalnega ukrepanja, ki ni slonel na recimo modelih, po izgubi epidemiološkega sledenja kontaktov za vsak en dan rasti pridelali najmanj en dan dodatnega lock-downa, torej 12 dni. Kakšna je ekonomska škoda za državo, boste ocenili vi.« Postreže še s podatkom, kaj bi se zgodilo, če bi tako imenovani lock-down uvedli 16. oktobra: »Tukaj sem predpostavil, da uvedemo točno takšen lock-down kot v prvem valu epidemije: namesto 1200 hospitaliziranih bi jih imeli le 600, namesto več kot 200 na intenzivni negi bi jih imeli največ 110, namesto več kot 1500 smrti, bi jih imeli približno 600. To je cena deset dni prepoznega ukrepanja pri tako hitri rasti epidemije. Ko epidemija tako hitro raste, kot je med 8. in 20. oktobrom, takrat moramo ukrepati takoj.«Zaplotnik najprej pojasni, da gre za smrti, ki jih bodo prispevali tisti, ki se sploh še niso okužili. Ta številka je odvisna od tega, kako hitro bo epidemija pojenjala: če bo za minus 10 odstotkov na teden, bomo po njegovih besedah imeli še poleg teh 1200-1300 smrti, še dodatnih 3500: »Če za minus 20, potem bomo imeli še dodatnih 1500. Če za minus 40, dodatnih 500. In 40 odstotkov na teden ustreza stopnji pojemanja v prvem valu epidemije.« ​Poudari še: »Znamo napovedati, kakšne bodo cifre, kakšne bodo vnaprej. In trenutno smo praktično zaradi tega, ker smo zakasnili, ker nam je epidemija ušla iz rok, v fazi, ko izbiramo med dvema slabima možnostma: ali zaprtje ali visoko število smrti. Tako pač je. To je objektivno.«Zalokar opozarja, da ko končamo s covidom, nas čaka še en zelo pomemben problem, ki bo zahteval še večji angažma družbe – podnebne spremembe. »Če bomo odreagirali tako, da bomo znanost poslušali na pol, ji nekako ne povsem zaupali, potem tudi tega problema ne bomo dobro rešili.«