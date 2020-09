Napovedujejo 60 novih trgovin in 800 delovnih mest

O skupini Supernova:



Skupina Supernova je mednarodno podjetje s sedežem v Gradcu, usmerjena v razvoj in upravljanje poslovnih nepremičnin v Avstriji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Skupina Supernova je dejavna tudi v Nemčiji, na Slovaškem in v Romuniji. Trenutni portfelj skupine obsega 74 nepremičnin in sedem zemljišč v skupni bruto vrednosti 1,4 milijarde evrov.



Na slovenski trg so vstopili leta 2002 z razvojem dveh prodajaln tipa 'naredi sam' ter dveh nakupovalnih centrov v Ljubljani in Kopru. V letu 2008 so pomemben del slovenskega portfelja prodali podjetju Pramerica in odprli nakupovalni center Supernova Ljubljana Rudnik.



Skupina Supernova je v letu 2019 dosegla vodilni maloprodajni položaj na slovenskem trgu po številu nakupovalnih središč in skupni zakupni površini. Sprva je skupina Supernova prevzela 10 trgovskih objektov iz portfelja Mercatorja (Ljubljana Šiška, Kranj Primskovo, Kranj Savski otok, Ajdovščina, Celje, Jesenice, Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Postojna). Istega leta je Supernova nadaljevala širitev s prevzemom 11 nakupovalnih središč podjetja Centrice Real Estate GmbH, podjetja ameriškega sklada Lone Star. To so nakupovalni centri Qlandia v Kamniku, Kranju, Krškem, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju, pa tudi nakupovalna središča v Mariboru Tezno, Metliki, na Ravnah na Koroškem in v Slovenskih Konjicah.



Postopek preimenovanja centrov Mercator in Qlandia v centre Supernova je končan, izjeme so manjša nakupovalna središča, ki jih preimenovanje čaka v prihodnosti.



Doslej je Supernova v svojih 25 operativnih projektih, ki zaposlujejo prek 10.000 ljudi, z naložbenimi in razvojnimi dejavnostmi v Sloveniji vložila več kot 500 milijonov evrov.

V Ljubljani se bo začela gradnja novega dela Supernove Rudnik, v sodelovanju z E. Leclercom pa se bo začela tudi gradnja skupne parkirne hiše. Z naložbo, vredno preko 70 milijonov evrov, bodo zgradili dodatnih 20.000 kvadratnih metrov površin, odprtje razširjenega centra pa bo predvidoma prineslo 800 novih zaposlitev. Dokončno odprtje razširjenega dela Supernove je predvideno za pomlad 2022.Novozgrajeni del nakupovalnega središča bo v celoti združen z obstoječim centrom, skupna prodajna površina pa bo znašala 50.000 kvadratnih metrov, celotni kompleks bo svojim obiskovalcem ponujal 2500 parkirnih mest. V novem delu bo dodatnih 60 trgovin, ki se bodo razprostirale v dveh nadstropjih. Po končani adaptaciji bo Supernova Ljubljana Rudnik imela 130 trgovin.V nakupovalnem središču bo po širitvi tudi kino s sedmimi dvoranami, otroci bodo lahko uživali na sodobnem igrišču ter jump parku, za ljubitelje dobre hrane pa bo na voljo gastrokotiček, ki se bo raztezal na 2000 kvadratnih metrih.V času del bosta Supernova Ljubljana Rudnik in E. Leclerc delovala nemoteno in bosta odprta za stranke. Nova garaža oziroma tako imenovana Park hiša, ki bo na delu obstoječega parkirišča med Supernovo in E. Leclercom, bo imela neposreden dostop do obeh centrov. Raztezala se bo na štirih nadstropjih in bo imela 1800 parkirnih mest. Garaža bo polodprtega tipa in bo imela tako imenovano zeleno fasado. Pokrita bo z zelenimi površinami v obliki navpičnih vrtov, ki bodo zagotavljali naravno senco in prijetno okolje za vse obiskovalce.