Na slovenskih cestah pričakujte kaos, prometni kolaps se obeta tudi v središču Ljubljane

Zaradi praznikov v sosednjih državah danes čez dan pričakujte povečan promet iz smeri Avstrije skozi Slovenijo proti Hrvaški, opozarja prometno-informacijski center.

Pristojni svetujejo, da se na pot odpravite pravočasno in spremljate aktualno stanje na slovenskih cestah.

Očitno pa se napovedi že uresničujejo, saj je že od jutranjih ur na slovenskih cestah izredno povečan promet.

Potovalni časi po Sloveniji. FOTO: Promet.si

Zavod Reševalni pas ponovno poziva k vzpostavitvi reševalnega pasu v primeru zastojev.

Protestniki bodo zaprli križišče

Se pa prometni kolaps obeta tudi v centru Ljubljane. Ljubljanska policijska uprava sporoča, da naj bi se danes na območju Ljubljane odvijal neorganiziran shod, ki do sedaj ni bil prijavljen skladno z Zakonom o javnih zbiranjih.

Za udeležence shoda to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe, ni organiziral rediteljske službe, ni priskrbel dovoljenja za zapore cest, ni seznanil javnosti s programom ipd.

Po do sedaj znanih podatkih bo zaradi shoda oviran promet na območju centra Ljubljane, in sicer za krajši čas okoli 12. ure na križišču Slovenske, Barjanske, Aškerčeve in Zoisove ceste. Po naših podatkih gre za študentski shod, in sicer v podporo srbskim kolegom.

»Udeležence v prometu pozivamo, naj v tem časovnem obdobju uporabijo ceste izven območja omenjenega križišča, sicer pa upoštevajo navodila policije ter mestnega redarstva,« še sporočajo s PU Ljubljana.

Vse udeležence morebitnega shoda pa pozivajo k mirnemu zbiranju ter upoštevanju na kraju prisotnih policistov.