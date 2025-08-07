ŽE V NEDELJO

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val

Vroče bo tudi pri naših južnih sosedih, v Dalmaciji se bodo temperature nevarno približale 40 stopinjam Celzija.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/istockphoto

B. K. P.
07.08.2025 ob 08:40
07.08.2025 ob 08:40
B. K. P.
07.08.2025 ob 08:40
07.08.2025 ob 08:40

Poslušajte

Čas branja: 1:44 min.

Danes smo se v večjem delu Slovenije prebudili v sončno, a za začetek avgusta bolj hladno jutro. V Ljubljani je občutek hladu še povečala prisotnost megle. Ob 8. uri so najnižjo temperaturo namerili na Kredarici in Kaninu, tam se živo srebro ni povzpelo višje kot osem oziroma devet stopinj Celzija, medtem ko se je v večjem delu Slovenije temperatura gibala med 12 in 16 stopinj Celzija, na Primorskem do 23.

Tekom dneva se bo temperatura dvignila do 27 stopinj Celzija, na primorskem do 30, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso). Jasno bo, prav tako tudi jutri, ko lahko čez dan pričakujemo do 32 stopinj Celzija. Večinoma jasno in vroče bo tudi konec tedna, najbolj na Primorskem, ko vremenoslovci za nedeljo napovedujejo celo do 35 stopinj Celzija. Temperature nad 30 bodo po trenutnih napovedih vztrajale še ves naslednji teden in to po vsej državi, na Primorskem se bodo gibale okrog 35 stopinj Celzija.

Sončno in vroče bo tudi pri naših južnih sosedih. V Zagrebu v nedeljo pričakujejo do 36 stopinj Celzija, v Istri do 33, še dve stopinj več bodo tam namerili v ponedeljek. Vroče bo na tudi na Krku in Cresu, v nedeljo naj bi se živo srebro povzpelo do 36 in v ponedeljek do 35 stopinj, v večjem delu severne in srednje Dalmacije do 37, stopinjo do dve manj pričakujejo v južni Dalmaciji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

vreme vročina avgust napoved

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)
Na delu prevaranti? Ko dobijo plačilo, zapustijo delovišče in se potuhnejo (FOTO)
Trije astrološki znaki z najmočnejšim materinskim nagonom

Izbrano za vas

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.