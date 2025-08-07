Napovedi se uresničujejo, pripravite se na nov vročinski val

Danes smo se v večjem delu Slovenije prebudili v sončno, a za začetek avgusta bolj hladno jutro. V Ljubljani je občutek hladu še povečala prisotnost megle. Ob 8. uri so najnižjo temperaturo namerili na Kredarici in Kaninu, tam se živo srebro ni povzpelo višje kot osem oziroma devet stopinj Celzija, medtem ko se je v večjem delu Slovenije temperatura gibala med 12 in 16 stopinj Celzija, na Primorskem do 23.

Tekom dneva se bo temperatura dvignila do 27 stopinj Celzija, na primorskem do 30, napovedujejo vremenoslovci na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso). Jasno bo, prav tako tudi jutri, ko lahko čez dan pričakujemo do 32 stopinj Celzija. Večinoma jasno in vroče bo tudi konec tedna, najbolj na Primorskem, ko vremenoslovci za nedeljo napovedujejo celo do 35 stopinj Celzija. Temperature nad 30 bodo po trenutnih napovedih vztrajale še ves naslednji teden in to po vsej državi, na Primorskem se bodo gibale okrog 35 stopinj Celzija.

Sončno in vroče bo tudi pri naših južnih sosedih. V Zagrebu v nedeljo pričakujejo do 36 stopinj Celzija, v Istri do 33, še dve stopinj več bodo tam namerili v ponedeljek. Vroče bo na tudi na Krku in Cresu, v nedeljo naj bi se živo srebro povzpelo do 36 in v ponedeljek do 35 stopinj, v večjem delu severne in srednje Dalmacije do 37, stopinjo do dve manj pričakujejo v južni Dalmaciji.