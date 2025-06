Napovedi se uresničujejo, na cestah kolaps in še huje bo (FOTO)

V Katoliški cerkvi danes obeležujejo praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, imenovan tudi telovo. Ker je v nekaterih sosednjih državah danes dela prost dan in se bodo mnogi odločili za prost podaljšan konec tedna, na policiji ponekod v državi pričakujejo močno povečan promet, predvsem na cestah iz smeri Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški. V nasprotni smeri je mogoče povečan promet pričakovati v nedeljo.

Potovalni časi so občutno daljši. FOTO: Pic Zaslonski Posnetek

In kot poroča Prometnoinformacijski center, so zastoji že skoraj po vsej državi, potovalni časi so daljši.

Na štajerski avtocesti na posameznih odsekih med Blagovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčem Ravbarkomanda in razcepom Kozarje proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med priključkoma Brnik in Šentvid proti Ljubljani, občasno zapirajo predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej proti Brezovici. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in razcepom Kozarje proti Brezovici, Vrhniki. Na cestah Ljubljana - Brezovica in Izola - Strunjan.

Zastoji pred delovnimi zaporami:

- na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda 25 - 30 minut;

- na štajerski avtocesti med priključkom Celje center in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamuda 20 - 25 minut;

- na cesti Koper - Dragonja v obe smeri pri Orešju.