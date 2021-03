Napovedi se uresničujejo: britansko različico našli pri 22 odstotkih

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo navaja, da je angleška različica novega koronavirusa prisotna že v 22 odstotkih vzorcev od 562, ki so jih odvzeli v prvem tednu marca in so v njih potrdili novi koronavirus. Južnoafriško različico so v zadnjem obdobju našli pri 11 osebah.V deseto presejalno sekveniranje novega koronavirusa so vključili skupaj 562 vzorcev, ki so jih odvzeli od 1. do 7. marca. Od tega je bilo 63 odstotkov vzorcev iz Osrednjeslovenske regije, 15 odstotkov iz Goriške, po pet odstotkov iz Jugovzhodne in Zasavske, trije odstotki iz Obalno-kraške in po odstotek iz Gorenjske, Posavske, Podravske, Primorsko-notranjske, Savinjske in Koroške regije. Devet vzorcev je pripadalo osebam, ki imajo stalno prebivališče v tujini.V desetem presejalnem obdobju so našli vse mutacije, ki so značilne za angleško različico v vseh skupinah vzorcev. Doslej so na inštitutu potrdili angleško različico pri skupaj 290 osebah, od tega jih je bilo 28 pred okužbo v tujini.Južnoafriško različico so v zadnjem presejalnem obdobju potrdili pri 11 osebah, skupaj pa do zdaj pri 19. Od njih sta dve pripotovali iz Tanzanije, ostali pa se pred okužbo niso mudili v tujini.V zadnjem presejalnem obdobju niso potrdili nobenega primera brazilske različice, so pa ugotovili večje deleže posameznih za brazilsko različico značilnih mutacij v različnih kliničnih vzorcih.Genetsko različico virusa, ki je najbolj razširjena v francoski čezmorski skupnosti Mayotte, so doslej potrdili v skupno 12 vzorcih iz Osrednjeslovenske in Jugovzhodne regije. T. i. nigerijsko različico pa so potrdili v skupno 16 vzorcih iz Osrednjeslovenske in Jugovzhodne regije.