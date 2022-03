Napovedi pravilne: cene goriva noro poskočile

Včerajšnji dan je minil v znamenju dolgih kolon vozil pred bencinskimi servisi. Za danes so bile napovedane občutne podražitve goriva, nekatere družbe so se za dvig cen odločile že dan prej. Več o včerajšnjem dogajanju preberite tukaj. Nekateri so pripeljali kar sode, da so si naredili zalogo. Kar se je med prvim zaprtjem javnega življenja dogajalo s toaletnim papirjem, se med vojno v Ukrajini očitno dogaja z moko in gorivom, čeprav se je to začelo dražiti že prek napadom Rusije na Ukrajino. Nekaterim bencinskih servisom je včeraj zmanjkalo goriva.

Današnje cene goriva v okolici Ljubljane. FOTO: zaslonski posnetek

Danes take gneče ni pričakovati, saj je cena precej poskočila. Napovedi so se tokrat izkazale za resnične. Cene dizelskega goriva se po Sloveniji gibljejo od 1,64 do 1,73 evra. Še včeraj se je dizel dalo dobiti po ceni 1,468 pri Hoferju in 1,488 pri Petrolu. Kljub podražitvam pa smo pri pregledovanju cen na aplikaciji AMZS odkrili, da na nekaterih servisih po Ljubljani še veljajo stare cene, in sicer na enem izmed servisov OMV, kjer je cena 1,489 evra, in enem servisu MOL, kjer je cena 1,488 evra. Tudi v Mariboru na enem servisu OMV še imajo ceno 1,489 evra.

Cena litra bencina se je včeraj gibala od 1,458 do 1,464 evra in tako je tudi danes.

Cene dizelskega goriva v Ljubljani. FOTO: S. N.

Cene dizelskega goriva v Mariboru. FOTO: S. N.

Podražitve tudi v sosednjih državah

Cene so poskočile tudi pri naših sosedih. Liter dizla na avstrijski strani Šentilja stane 1,71 evra. Podražitve pa se s torkom obetajo tudi pri južnih sosedih. Hrvaška vlada je na današnji seji določila novo najvišjo maloprodajno ceno bencinskega in dizelskega goriva. Liter bencina bo od torka stal največ 12,19 kune (1,61 evra), liter dizla pa 12,53 kune (1,66 evra). Visoko rast cen naftnih derivatov je vlada ublažila z znižanjem trošarin in zamrznitvijo marže.