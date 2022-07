Napovedane so padavine, pomagale bodo pri gašenju požara na Krasu

Danes bo še sončno in vroče, jutri pa nas čaka hladna fronta, je za STA napovedal dežurni vremenoslovec agencije za okolje Blaž Šter. Padavine se bodo zjutraj pojavile na zahodu in čez dan zajele vso državo, v povprečju bo padlo od 10 do 20 mililitrov dežja na kvadratni meter. Obstaja možnost neviht s posameznimi nalivi.

Pri požaru na Krasu bodo padavine sicer pomagale, a suše tudi zaradi burje ne bodo končale, dodaja. Na Primorskem lahko jutri burja doseže hitrost tudi do 60 kilometrov na uro.

Dež bo blagodejno vplival na toplotno obremenitev. V naslednjih dneh bo v notranjosti države 30 stopinj, na Primorskem do 34, v soboto pa nas čaka nova hladna fronta.

Na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost je tudi drugod po Sloveniji. Še vedno je treba skrbno ravnati z vodo.