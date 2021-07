Napovedana toča, konec tedna se začenja vročina

Po nižinah do 33 stopinj Celzija

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, mogoče so krajevne plohe in tudi toča. S soboto se bo začela stopnjevati vročina, ki naj bi trajala nekaj dni.Danes bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti Slovenije so mogoče kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Proti večeru se bo od zahoda jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).Na vremenskem portalu Neurje.si pa napovedujejo, da bodo v notranjosti Slovenije mogoče lokalne močnejše nevihte z močnimi nalivi, s sunki nevihtnega piša in točo. Toča predvidoma ne bo presegla debeline treh centimetrov. Največja verjetnost za nastanek lokalnih močnejših neviht bo predvsem nad hribovitimi predeli Koroške, Gorenjske, Štajerske, Notranjske, osrednje Slovenije, Zasavja in Dolenjske.Danes čez dan obstaja verjetnost za prehoden porast in razlivanje hudourniških vodotokov zlasti na območju severovzhodne Slovenije, opozarjajo na Arsu.V soboto bo sončno, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in vroče, verjetnost neviht bo majhna. Pihal bo jugozahodni veter.Po napovedih Arsa bo v ponedeljek najvišja temperatura zraka po nižinah okoli 33 stopinj Celzija. Pihal bo jugozahodnik. V torek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi nevihtami, osvežilo se bo. Od srede do petka bo večinoma suho, predvsem popoldne niso izključene krajevne plohe in nevihte. Verjetnost za padavine se nekoliko poveča v soboto.Meteorologje napovedal, da se bodo med prihajajočim vročinskim valom temperature povzpele nad 30 stopinj Celzija, ne pa tudi nad 35. Pričakovati je podobno vreme, kot smo ga imeli med 6. in 10. julijem, je še dodal.