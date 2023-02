Napovedali konec novim dizelskim in bencinskim avtomobilom: kaj o tem pravijo Slovenci

Kot je znano, je evropski parlament potrdil prepoved prodaje avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z bencinskim ali dizelskim motorjem od leta 2035. Vmesna cilja do leta 2030 sta zmanjšanje izpustov avtomobilov za 55 odstotkov in lahkih gospodarskih vozil za 50 odstotkov. S tem so povezane številne neznanke, a kako smo nanje pripravljeni Slovenci? Kaj o prepovedi prodaje novih vozil z notranjim izgorevanjem pravijo v avtoserviserji, Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) in podjetje Akrapović, ki prodaje izpušne sisteme? Kako se bodo prilagodili novostim?

Glede servisiranja vozil nas ne skrbi, saj imajo tudi električna vozila zavore, gume, brisalce, podvozje in še marsikakšen mehanski sklop, ki ga bo potrebno servisirati. Prepričani pa smo, da bodo na cesteh vozila z notranjim izgorevanjem na cestah vsaj še trideset let.

Ne predstavljamo si, da se v naselju, podobnem kot so Ljubljanske Fužine, zvečer priklopi nekaj tisoč vozil. Težava je število polnilnic in tudi odjemna moč teh polnilnic za elektro omrežje.

Težava presega področje industrije, saj bo razplet odvisen od številnih dejavnikov, kot so razvoj baterij za električna vozila, zagotavljanje zadostnih količin surovin zanje, razvoj polnilne infrastrukture in obvladovanje stroškov proizvodnje električnih vozil.

Vsi se strinjamo, da bomo morali v prihodnjih letih in desetletjih precej storiti za zeleni prehod in čistejše okolje, vendar breme zelenega prehoda ne bi smelo v tako veliki meri pasti na voznike osebnih avtomobilov .

Akrapovič: Presenečeni smo nad tesnim izidom

O načrtih Evropske komisije, da z letom 2035 dovoli prodajo samo tistih novih osebnih vozil in lahkih gospodarskih vozil, ki med vožnjo ne bodo povzročali izpustov, torej prepove prodajo novih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil z motorji na notranje izgorevanje, se govori že nekaj časa, zato nas glasovanje Evropskega parlamenta v korist prepovedi ne preseneča. Smo pa presenečeni nad razmeroma tesno odločitvijo v korist potrditve predloga, saj je za glasovalo 340 poslank in poslancev Evropskega parlamenta, 279 jih je bilo proti, 21 pa je bilo vzdržanih.

Do leta 2035 je še dvanajst let, v tem času se lahko še marsikaj spremeni. Če bo Evropa res sledila precej ambiciozno zastavljenemu cilju, nas čaka še zelo veliko dela zlasti na področju energetske in cestne infrastrukture ter ureditve javnega prevoza, pa tudi na drugih področjih. Na splošno bomo na mobilnost morali gledati precej drugače. Danes se v zvezi z izvedbo načrta Evropske komisije postavlja več vprašanj, kot je odgovorov, zato je o pripravljenosti držav članic Evropske unije in podjetij še prezgodaj govoriti.

V podjetju Akrapovič d.d. z veliko pozornostjo spremljamo dogajanje v avto-moto industriji. Naš glavni segment so izpušni sistemi in dodatki za motocikle, kjer je stopnja elektrifikacije v primerjavi z avtomobilsko industrijo zanemarljiva, poleg tega pa nedavna potrditev Evropskega parlamenta za ta segment vozil ne velja. Smo nišni ponudnik izpušnih sistemov iz lahkega titana in dodatkov za avtomobile, saj smo osredotočeni na zmogljivejše različice, ki jih ne izdelujejo v izjemno velikih količinah.

Pričakujemo, da bodo te zmogljivejše različice avtomobilov v prodaji tudi po prelomnem letu 2035, na kar nakazuje tudi Evropski parlament, saj za obdobje po letu 2035 predvidevajo izjeme. Proizvajalcem, ki v koledarskem letu proizvedejo od 1.000 do 10.000 novih avtomobilov, se lahko do konca leta 2035 odobri odstopanje, proizvajalci, ki na leto proizvedejo manj kot 1.000 novih vozil, pa bodo še naprej izvzeti. Ni zanemarljivo, da je podjetje Akrapovič s svojimi izdelki prisotno v več kot 80 državah sveta, države Evropske unije so samo del globalnega tržišča. Med morebitnimi možnostmi je tako tudi večji poudarek na trge zunaj Evropske unije. V podjetju že nekaj let delamo tudi na diverzifikaciji prodajne palete in širitvi v druge segmente, kar že zlasti velja za enoto livarne.