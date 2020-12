Prihaja vremenski preobrat

Na severu močnejše padavine dopoldne

V soboto hladno, v nedeljo toplejše

Preobrat v ponedeljek

Za konec tedna nas bo od severa dosegla izrazitejša ohladitev. FOTO: Arso

Zbudili smo se v bolj ali manj zeleno božično jutro. Kot so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso), se je z dotokom hladnega zraka meja sneženja spustila tja do okoli 1000 metrov.Napredovanje fronte bo nekoliko upočasnilo ciklonsko območje, ki bo nastalo nad severno Italijo. Božični dan bo ostal oblačen, še se bodo pojavljale padavine, ki bodo oslabele proti večeru, na jugu pa šele v noči na soboto. Na severu bodo najmočnejše padavine dopoldne, na jugu pa popoldne, ko se bo hladna fronta pomaknila proti Jadranu in Balkanu.Ob krepitvi padavin se bo meja sneženja spustila in bo večinoma med 400 in 600 metri. Snežne odeje po večini nižin ne pričakujemo, saj bo izrazitejša ohladitev pri tleh prišla nekoliko prepozno. V zadnji fazi poslabšanja se bo tudi po nižinah dovolj ohladilo, a bodo padavine večinoma že oslabele in ponehale. Kljub temu pa lahko po malem sneži tudi po nižinah, a več kot tanke snežne odeje ne pričakujemo. V krajih nad 600 metrov lahko zapade 5 do 20 centimetrov snega.Z dotokom hladne zračne mase bo zapihal tudi severni do severovzhodni veter, na Primorskem bo pihala burja, ponekod na Gorenjskem karavanški fen. Postopno nas bo preplavila hladna polarna zračna masa. Od zahoda se bo nad naše kraje razširil anticiklon, vremensko dogajanje se bo umirilo.V soboto se bo od zahoda jasnilo, najdlje bo oblačno na jugovzhodu Slovenije. Vetrovno bo, pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik, na Primorskem burja. Temperatura bo po nižinah od 1 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Še hladnejše bo v nedeljo, ko bo zjutraj le okrog –5, v alpskih dolinah lahko tudi okoli –10 stopinj. Tudi čez dan bo hladno, po nižinah v notranjosti le okrog 0 stopinj. Čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo od zahoda rahlo pooblačilo.Hladno vreme pa se ne bo prav dolgo zadržalo. Že v nedeljo bo nad zahodno Evropo nastalo novo obsežno in globoko ciklonsko območje, ki se bo spuščalo proti jugu. Naši kraji bodo ostali na prednji strani višinske doline, kar pomeni da bo nad naše kraje znova začel dotekati toplejši in vlažen zrak.Ponedeljek bo prinesel vremenski preobrat. V Alpah bo obilno snežilo, po nižinah pa bo sneg prehajal v dež. Za zdaj še ne morejo napovedati, kako hitro bo veter spihal hladen zrak iz nižin, vsekakor pa bo oblika padavin zelo raznolika. Po nižinah bo ob koncu prevladal dež. Ponekod po nižinah in zlasti v gorah bo pihal okrepljen južni veter, povišana pa bo tudi gladina morja.