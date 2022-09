Napovedala smrt kraljice, zdaj svari: Oktobra prihaja huda finančna kriza

Aleksandra Winkler Drole, karmična diagnostičarka in učiteljica akaških zapisov, je natančno napovedala začetek epidemije covida-19. Bralke in bralce revije Onaplus je opozorila na nevarnost potresov v naši soseščini in še preden se je leto 2021 izteklo, je za vroče poletje 2022 izpostavila nevarnost ognja in vsega, kar je povezano z njim. Sporočila je tudi, da vidi smrt vplivnega politika oziroma smrt ali atentat na politično osebnost v svetu, neuradno pa je povedala, da se bomo poslovili od britanske kraljice Elizabete II.

