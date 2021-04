Napoved za Slovenijo, ki ni obetavna: kdaj bo začetek sproščanja življenja

Slovenska strategija cepljenja proti koronavirusu se zdi malce nedorečena oziroma polna ovinkov – odvisno od kraja stalnega prebivališča in osebnega zdravnika lahko pride nekdo prej ali pa kasneje na vrsto.Čeravno so prvi na seznamu cepljenja starejši ljudje, ni malo mlajših – med 20 in 45, ki so že bili cepljeni. Manjši kraji, več verjetnosti? No, po Kacinovo tudi, če ste dovolj proaktivni (ali domače povedano tečni) in klicarite svojega zdravnika Je pa dejstvo tudi, da cepiva ni toliko, kolikor bi ga želeli.Po pisanju sledilnika covida 19 bo Slovenija še dolgo čakala, da bo cepljena večina prebivalstva (ki to seveda želi, saj je cepljenje prostovoljno).Takole so zapisali na twitterju: »A začetek sproščenega življenja pride šele, ko se nas bo lahko dovolj cepilo. Ob trenutni hitrosti: 401 dan do 70 %).« Torej še ne v letošnjem letu.Z enim odmerkom cepiva je bilo sicer po njihovih podatkih cepljeno 332.650 ljudi v Sloveniji, z dvema odmerkoma pa 121.862.V bolnišnicah je zaradi covida 19 trenutno (nedelja) 615 oseb, pomoč pri dihanju z respiratorjem pa potrebuje preko 130 ljudi.