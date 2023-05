Priznani raziskovalec Sašo Dolenc pravi, da veljajo nutrije za eno od ekološko najbolj škodljivih invazivnih vrst na planetu. Nutrija, ki sodi med lovne vrste, odlov pa je dovoljeno izvajati vse leto, je v Sloveniji tujerodna in invazivna vrsta, s svojo pojavnostjo, prisotnostjo in širjenjem pa ogroža ekosisteme ter avtohtone živalske in rastlinske vrste. Razširjena je predvsem v porečjih Ljubljanice in Rižane, vse več jih je tudi ob Savi in Muri. Naši lovci so zato že v nizkem startu. Na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje bodo že v kratkem začeli izvajati poskus njihove popolne odst...