Napis Tito s Sabotina spet buri duhove, Evropska komisija se ne bo vmešala

Sporni napis TITO na Sabotinu zopet zbuja polemike. Tokrat o njem govorijo celo v Bruslju. Skupina dvajsetih italijanskih evroposlancev iz desne stranke Bratje Italije se je zaradi napisa na hribu nad Solkanom obrnila na Evropsko komisijo, poroča n1info.si.

V pisnem vprašanju so spomnili, da je napis na hribu že več desetletij in da je viden tudi iz Italije. Evroposlanci iz stranke italijanske premierke Giorgie Meloni so vprašanje poslali 4. februarja, v četrtek pa jim je odgovoril komisar za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michael McGrath.

Po poročanju portala je McGrath v odgovoru dejal, da je EU območje skupnih vrednot, ki so nezdružljive z zločini proti človečnosti, genocidom in vojnimi zločini, vključno z zločini totalitarnih režimov. V nadaljevanju pa je poudaril, da so države članice same odgovorne za obravnavo občutljivega in zapletenega vprašanja grozot in zločinov, ki so se zgodili v preteklosti.

Iz kamnov sestavljen zapis

Po poročanju portala n1info.si v zadnjih letih napis TITO ni bil deležen velike pozornosti, prav tako so pojenjale komemoracije na pobočju. Znova pa se je nekoliko bolj v ospredje prebil lani novembra, ko v Gorici ni uspel poskus odvzema naziva častnega občana fašističnemu diktatorju Benitu Mussoliniju. Takrat so nekateri na slovenski in italijanski strani ob ogorčenju kazali na južno pobočje Sabotina.