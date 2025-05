Napeto v studiu med Grimsom in Nemcem, razlog za to pa Nataša Pirc Musar

»Gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho.« To so bile besede Nataše Pirc Musar, ki so v sredo odzvanjale v Evropskem parlamentu. Trditev, ki jo je predsednica po lastnih besedah izrekla čisto spontano, je naletela na različne odzive.

Del evroposlancev je vstal in ji skoraj minuto ploskal. Drugi pa so zapuščati plenarno dvorano, češ da za te razmere ni kriv Izrael, pač pa Hamas, ki ne položi orožja.

»V vsakem konfliktu je treba pogledati obe strani. Politično seveda poskušam razumeti ... Kot pravnica seveda lahko jasno in glasno povem, da je takšen povračilni ukrep po hudem terorističnem napadu Hamasa popolnoma nesorazmeren. Ampak to, da se levi in desni pol ne strinjata o tem, ali ta narod trpi ali ne, ali trpi upravičeno ... Človekove pravice – to velikokrat poudarim – ne bi smele biti ne leve ne desne,« je v pogovoru za Odmeve na očitke odgovorila Pirc Musarjeva.

Grims in Nemec na nasprotnih bregovih

Mnenja na to temo pa sta v oddaji 24ur zvečer soočila tudi evroposlanca Branko Grims in Matjaž Nemec. Prvi predsednici očita »levičarsko propagando« in škodovanje ugledu Slovenije, češ da bi morala reševati domače probleme in zgodovinske krivice. Nemec, pa njene besede vidi kot izraz mirovniške politike, ki opozarja na globalne kršitve humanitarnega prava in genocid. Meni, da je predsednica povedala tisto, kar že vsi vemo.

Grims je na koncu poudaril, da bi se morala domača politična pozornost usmeriti na »reševanje dejanskih problemov Slovenije«. Nemec pa je še enkrat opozoril na kompleksnost mednarodne situacije, »kjer obstajajo jasno prepoznane teroristične skupine, a tudi politični voditelji, proti katerim so izdane odredbe za prijetje zaradi zločinov in genocida«.

Sta pa bila Nemec in Grims vsaj v eni zadevi enotna: oba pravita, da želita mir.