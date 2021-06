Napeto ozračje v studiu Pop TV: završalo med Hojsem in Nemcem

FOTO: Twitter

Globa za tiste z nacističnimi simboli

Nekateri predstavniki skupine rumenih jopičev, zoper katere je v petek ukrepala policija, nosijo tudi vidne nacistične simbole. »Če nosijo simbole, ki so prepovedani, mora policija izvesti ustrezen ukrep. Kolikor vem, je to prekršek, policija mora takšno osebo oglobiti. Če je mogoče, se takšna stvar tudi zaseže. Vemo, da je poveličevanje nacizma oz. nošenje nacističnih simbolov prepovedano povsod po Evropi,« je v Odmevih dejal varnostni strokovnjak Miro Žaberl.

Petkova alternativna proslava, na kateri je policija odstranila 'rumene jopiče', ki so, kot so zapisali organizatorji, onemogočali izvedbo proslave, še vedno buri duhove. Direktor policijeje glede petkovega ukrepanja policije odredil nadzor nad delom PU Ljubljana. Preiskava bo pokazala, ali je policija pri varovanju neprijavljenega javnega shoda v središču Ljubljane res delovala »nepristransko in ali je omogočala udejanjanje človekove pravice in temeljne svoboščine vsem udeležencem shoda enako«. Prav tako Hojs želi izvedeti, ali je policija reagirala šele po pozivuali pred tem.V studiu 24ur sta se sinoči soočila minister za notranje zadevein poslanec SD. Ta je nadzor nad delom policistov označil za politični pritisk na policijo in dejal, da je Hojs s svojo izjavo »neonaciste označil za bisere, ljudi, ki protestirajo, kar je njihova ustavna pravica, pa označuje za svinje. Kakšna so dvojna merila do rumenih jopičev oziroma podmladka stranke SDS je evidentno. /.../ To so neonacisti.«Hojs mu je odgovoril, da je z označbo biseri in svinje govoril o vrednotah, ne o ljudeh. »Na Prešernovem trgu smo lahko videli vrednote, ki jih pooseblja del opozicije, torej gospa, gospod, gospod, z operativcem gospodom Jenullom, ki žvižgajo in tulijo, ko se spominjamo padlih v osamosvojitveni vojni, ko dvigamo slovensko zastavo, ko govori predsednik države, ko škof blagoslavlja lipo. Označevali so nas za fašiste, naciste, govorijo, kako bodo stvari vzeli v svoje roke, kar so njihovi predniki počeli že leta 1941 in 1945 ... Po moji oceni je treba imeti enaka merila in zgolj za to se borimo.«Napetost v studiu je naraščala, ko je Nemec dejal, da si »državljani zaslužijo boljšo oblast, kot jo imajo. Zaslužijo si manj cinizma, manj neotesancev, ki nam vladajo na primitiven način.« Hojs mu je na to dejal, »da so primitivizem dokazali tisti, ki so s Prešernovega trga skušali priti na Trg republike. In to so v prenosu videli vsi državljani, generirajo pa ga trije predsedniki strank in Jaša Jenull. In vztrajam, da so tisti, ki so želeli to početi pred državniki drugih držav, huligani.«Nemec je Hojsa obtožil, da je tri opozicijske predsednike označil za huligane, a mu je Hojs oporekal, da ga Nemec ni dobro razumel, ker je pozno končal svoje šolanje. V vse bolj razgretem ozračju je Nemec vprašal Hojsa, ali »želi represijo izvajati tudi v studiu«, ta pa mu je očital, da ima težave z razumevanjem, saj da »če rečeš, da so huligani gospoda Šarca, Mesca, gospe Fajonove, to ne pomeni, da so huligani oni«.Ob še številnih besednih izmenjavah, ko Hojs ni pustil Nemcu, da konča stavka, je Nemec pripomnil, da bi se moral minister obnašati funkciji primerno in molčati, če nima argumentov. Hojs pa je zaključil: »Mislim, da so gledalci videli, kdo nima argumentov.«