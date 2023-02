Napeto med NSi in SDS: tako so se odločili Janševi

Stranka NSi, na čelu katere je Matej Tonin, je pripravila besedilo interpelacije ministrice za kulturo Aste Vrečko, a zatika se pri podpisih. Želeli so jih dobiti od prav tako opozicijske stranke SDS, s katero so bili še nedavno skupaj v koaliciji, pa se to očitno še ne bo zgodilo.

Danes so iz SDS, ki jo vodi Janez Janša, poslali sledeče sporočilo: »Predsedniku NSi Mateju Toninu in generalnemu sekretarju NSi Robertu Ilcu smo na sestanku sporočili, da bomo v Poslanski skupini SDS podpise pod interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko posredovali sočasno ob njihovem posredovanju podpisov vseh poslancev NSi za interpelacijo zoper vlado.«