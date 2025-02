Napaka ali ne, trgovine morajo blago prodati po ceni, ki je navedena v trenutku nakupa

Trgovine oz. podjetja morajo blago ali storitve prodajati po označenih cenah, v primerih, ko pride do napačnega navajanja cene, pa niso upravičeni enostransko razdreti pogodbe, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Če podjetje ne izpolni zahtev, ki mu jih nalaga zakon, mu lahko tržni inšpektorat naloži plačilo globe.

Kot so sporočili iz ZPS, pri označevanju cen včasih pride do napak, trgovine pa ne želijo upoštevati cene, ki je bila navedena na izdelku.

Pogodbe ne morejo razdreti

Ob tem so izpostavili izkušnjo potrošnika, ki je po spletu kupil slušalke po zelo ugodni ceni, po opravljenem nakupu ga je trgovina obvestila, da je bila zaradi tehnične napake na spletni strani navedena napačna cena in mu ponudila vračilo denarja. Čeprav je potrošnik vztrajal, da želi izpolnitev pogodbe po označeni ceni, se je trgovina sklicevala na splošne pogoje poslovanja, v katerih so si pridržali pravico razdreti pogodbo v primeru očitnih napak v ceni.

Po pojasnilih ZPS v tem primeru trgovine niso upravičene enostransko razdreti pogodbe. »Zakon o varstvu potrošnikov jasno navaja, da mora podjetje označeno ceno upoštevati. Splošni pogoji pogodbeno stranko zavezujejo, vendar pa to ne velja, če vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonom,« so poudarili.

Navedene morajo biti v evrih

Poleg spoštovanja označene cene zakon o varstvu potrošnikov od podjetij oz. trgovin zahteva, da so cene za blago ali storitve vidno označene ter navedene v evrih. Če je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost, mora cena vključevati tudi ta davek.

Če podjetje ne izpolni navedenih zahtev, stori prekršek, za kar mu lahko tržni inšpektorat naloži plačilo globe. Če cena ni označena ali ni označena vidno oziroma ni navedena v evrih, pa lahko inšpektorat izda odločbo, s katero podjetju prepove prodajo blaga ali opravljanje storitev, dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.