Napadli bivšo Luke Mesca, v bran ji je stopila ministrica

Vlada je ta teden na dopisni seji imenovala predstavnike v svet Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. To so postali Manca Grgić Renko, Blaž Vurnik, Renata Zamida in Marko Sraka.

Del javnosti je razburilo prav imenovanje Mance G. Renko, ki je nekdanja partnerka ministra Luke Mesca. Predstavnikom Levice nekateri namreč očitajo, da na tovrstne pozicije imenjujejo svoje znance in prijatelje.

Na to se je odzvala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Na Twitterju je zapisala, da gre za tipične šovinistične komentarje. »Kaj je desetletje raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela iz novejše zgodovine, vodenja mednarodnega festivala ipd., proti diskreditaciji z mlado žensko in bivšim fantom,« je zapisala in dodala, da bi bil že čas, da prenehamo biti mizogina družba in stopimo v 21. stoletje.

Manca G.Renko. FOTO: Blaž Samec

»Veselim se, da bom s svojim strokovnim znanjem lahko pripomogla k delu Muzeja,« pa je na Twitterju sporočila Manca G. Renko, ki je poobjavila tudi zgoraj omenjeno sporočilo ministrice Vrečko.

G. Renkova je sicer doktorica zgodovine, publicistka, nekdanja odgovorna urednica spletnega portala AirBeletrina in nekdanja kreativna direktorica festivala Literature sveta – Fabula, trenutno pa znanstvena sodelavka na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.