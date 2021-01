Napadalcem na kongres grozi do 10 let zapora

Štiri smrtne žrtve

Kako so sploh lahko vdrli v kongres?

Podžiganje vstaje?

Ameriška policija išče podpornike predsednika ZDA, ki so v sredo nasilno vdrli v poslopje ameriškega kongresa . Po poročanju ameriške televizije Fox News napadalcem na kongres grozi do 10 let zaporne kazni. V ameriški javnosti se je že razvnela razprava, kako je lahko prišlo do sredinih dogodkov. Šef policije Washingtonaje na današnji novinarski konferenci dejal, da so v sredo in danes zjutraj aretirali skupaj 60 moških in osem žensk, pri čemer je le ena oseba iz prestolnice.Contee je potrdil, da so med napadom umrle štiri osebe, med njimi 35-letno veteranka ameriških zračnih sil Ashli Babbitt iz Marylanda, ki jo je ustrelil kongresni policist . Gre za pripadnico gibanja QAnon, ki podpira Trumpa. Contee je dodal, da so umrli še 50-letnik in 55-letnik ter 34-letnica, vendar zaradi zdravstvenih težav, ne zaradi strelnega orožja.Ameriška policija ima sicer pri iskanju napadalcev na voljo bogato zalogo njihovih fotografij, s katerimi obiskuje hotele, restavracije, postaje, letališča in iščejo napadalce na kongres. Trumpovi podporniki, ki med napadom na kongres niso nosili zaščitnih mask, saj med njimi velja prepričanje, da novi koronavirus ni nevaren, so se po vdoru v kongresno palačo množično fotografirali in posnetke objavljali na spletu. V kongresu so nosili konfederacijske zastave, med drugim pa so odstranili ameriško zastavo in izobesili Trumpovo.Kongresno palačo in okoliške pisarniške palače sicer varuje kongresna policija, ki ima 2000 pripadnikov. Nadnje je v sredo prišlo več tisoč razjarjenih Trumpovih podpornikov, med katerimi so bili tudi oboroženi posamezniki. Nekdanji šef policije Washingtonameni, da do vdora ne bi smelo priti.Glavno vprašanje je, zakaj ni bilo bolje poskrbljeno za varnost. Opozoril je bilo več kot dovolj, saj so Trumpovi podporniki od volitev naprej kovali akcije proti legitimnemu izidu v podporo predsedniku, kar je bilo objavljeno v spletnih medijih. Tam so bile razprave o načrtovanju pohoda na Washington z orožjem, o vstaji, o uporu, o kaznovanju izdajalcev in podobno. Večina komentatorjev meni, da je na prvem mestu odpovedala domišljija. Redki so resno razmišljali, da lahko desničarski nezadovoljneži izvedejo tak napad. Povsem je spodletelo kongresni policiji, ki se na podobne grožnje v Washingtonu pripravlja po navadi več tednov ali celo mesecev ob sodelovanju agencij zvezne vlade in mesta Washington. Županjaje že konec decembra poklicala na pomoč nacionalno gardo.V sredo so namestili le okoli 340 vojakov, vendar za zavarovanje mesta, ne zveznih objektov. Za to so odgovorne druge agencije zvezne vlade. Za kongres kongresna policija, ki bi se morala pripraviti in poklicati na pomoč nacionalno gardo, ministrstvo za domovinsko varnost in druge.Potem ko je do vdora že prišlo, so minile štiri ure, preden so prispele okrepitve. Predsednik Trump je osebno zavračal napotitev nacionalne garde in dovoljenje je potem izdal podpredsednik ZDAVoditelj televizije MSNBC, nekdanji republikanski kongresnik s Floride,meni, da je vzroke mogoče iskati tudi v sistemskem rasizmu. Scarborough je tudi obtožil Trumpa podžiganja vstaje proti ZDA in zahteval njegovo aretacijo skupaj zin