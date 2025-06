V dnevnem poročilu tiskovnega predstavnika Policijske uprave Ljubljana je bilo med drugim zapisano, da so v noči na nedeljo obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, ki se je zgodilo na prireditvi na območju Ribnice. Po do zdaj znanih podatkih sta dva osumljenca napadla občana in ga začela pretepati, pri čemer sta ga lahko telesno poškodovala. Prav tako sta lažje poškodovala policistko, ki je v prostem času posredovala na kraju dogodka. V nadaljevanju sta osumljenca skupaj s tretjim napadla še enega mlajšega občana, ki je bil prav tako lažje poškodovan. Po dogodku so se s kraja odpeljali, a so...