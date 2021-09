Rosvita Pesek po napadu na RTV: Smo kot talci v lastni hiši

»To je napad na medije, novinarstvo in demokracijo«

Zvečer je Slovenijo pretresla vest, da je množica nasprotnikov cepljenja vdrla v RTV-studio , kjer so kričali, da medij sodeluje pri genocidu človeštva.je v notranjosti policiste pozival, naj uporabijo silo, če jih želijo odstraniti od tam.V Odmevih so poročali, da je množica zanikovalcev virusa že mesece zahtevala programski čas za predstavitev svoje resnice o neobstoju virusa. »Naše delo je bilo zaradi vpitja in žaljivk zelo oteženo,« je dejala voditeljicain dodala, da že dlje časa opozarjajo na težke delovne razmere in pristojne pozivajo, naj jih zaščitijo. Generalni direktorje že napovedal, da bodo na RTV poostrili varnost javne televizije.Na twitterju že dežujejo odzivi, ki napad na RTV ostro obsojajo. Da naj zaposlene in goste na nacionalki zaščitijo, pristojne pozivajo tudi v Društvu novinarjev Slovenije. »Napad na javni medij ni samo napad na novinarstvo, ampak je napad na temelje demokracije,« so zapisali.Oglasila se je tudi, ki pravi, da je vsak teden isto in da so kot talci v lastni hiši.Odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenijaje dejala, da gre za nedopusten napad na medije, novinarstvo in demokracijo. S podobnimi besedami se je na napad odzvala njena kolegica s Pop TVNekdanji ministerpa je vprašal, ali gre za iste ljudi, ki so pred parlamentom pljuvali poslance. Notranji ministerje obsodil napad, a meni, da so za to zaslužni tudi posamezniki, ki se upirajo protikoronskim ukrepom.