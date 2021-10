Napačnemu zarubili bager in ga prodali na dražbi

Sedeminšestdesetletni Željko Derbuc iz Strmca pri Leskovcu si tako bolečega zaključka tega leta zagotovo ni zamislil niti v sanjah. V upanju, da počne dobro delo, je po pooblastilu pomagal na prijateljevem zemljišču z bagrom, ki ga je šel iskat na Poljsko in zanj odštel okoli 15.000 evrov, potem pa – nič kriv, nič dolžen – ostal brez njega. »Urejal sem dovoze na glavno cesto, ki so jo prenavljali. Potem sem mu uredil še terase in parkirišče okoli hiše v Selcah,« pretresen razlaga Derbuc, ki je svoj zadnji denar vložil v 7,5 tone težak bager, s katerim je želel urediti t...