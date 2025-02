Nanj se je podrl objekt, v jami ujet skoraj pet ur, pomagala sta mu policista Aljaž in Bine (FOTO)

Mlada velenjska policista sta v petek pozno zvečer pomagala občanu s Plešivca, na katerega se je podrl del stanovanjskega objekta.

Objekt se je porušil, prebil lesena tla, moški pa je padel v manjši kletni prostor in ga je zasulo.

Velenjska policista Aljaž Ovčjak in Bine Urleb sta v petek, v poznih večernih urah, pred stanovanjsko hišo na Plešivcu opazila osebno vozilo, ki je bilo delno parkirano na vozišču, kar se jima je zdelo čudno, zato sta izstopila iz vozila in nameravala preveriti, ali je z lastnikom vse v redu.

Glasno klicala, moški se je oglasil izpod ruševin

Ko sta prišla do hiše, sta videla, da se je del objekta podrl. Policista sta začela glasno klicati, nakar se jima je izpod ruševin oglasil moški, na katerega se je zaradi dotrajanosti podrl predprostor stanovanjske hiše, ki je bil delno kamnit in delno lesen. Objekt, ki se je porušil, je prebil lesena tla, moški pa je padel v manjši kletni prostor in ga je zasulo.

Mladima sodelavcema Aljažu in Binetu gre velika zahvala, saj sta s srčnim in požrtvovalnim ravnanjem pomagala, da so občana pravočasno rešili izpod podrtega objekta. Na oba sodelavca smo izjemno ponosni.

Mlada velenjska policista sta pomagala občanu, ujetemu pod podrtim objektom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Policista sta o dogodku nemudoma obvestila operativno-komunikacijski center, od koder so na kraj nesreče napotili gasilce in reševalce. Gasilci so v nadaljevanju z dvigalom in drugo opremo občana odkopali izpod ruševin. Občanu, ki je bil v jami ujet skoraj pet ur, so pomoč na kraju nesreče ponudili reševalci. Na srečo se je zanj vse končalo le z lažjimi poškodbami, glede na nizke temperature bi bil lahko razplet zgodbe veliko hujši, so sporočili s PU Celje.