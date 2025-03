Nakup stavbe na Litijski: kazensko ovadene štiri fizične in ena pravna oseba

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je podal kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe in eno pravno osebo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zoper eno fizično osebo zaradi ponarejanja listin pri nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski, so za STA sporočili z Generalne policijske uprave.

Dve fizični osebi sta osumljeni zlorabe položaja v kupoprodajnem postopku nakupa stavbe na Litijski, ki je bila zaradi njunega medsebojnega usklajenega delovanja ter usklajenega delovanja s prodajalcem kupljena po bistveno previsoki ceni, saj jo je prodajalec od junija 2020 neuspešno prodajal za nižjo ceno. Osumljeni osebi sta poskrbeli in besedilo javnega poziva za nezavezujoče zbiranje ponudb priredili, da je pogojem najbolj ustrezala prav stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja je osumljena oseba, ki je priskrbela ponarejeno poročilo o oceni vrednosti nepremičninskih pravic ter energetsko izkaznico, ki ni izkazovala dejanskega stanja oz. ni izkazovala ustrezne energetske učinkovitosti, vse z namenom, da je svoji gospodarski družbi pridobila protipravno premoženjsko korist v višini razlike med oglaševano vrednostjo stavbe in dejansko prodajno ceno, to je 2,9 milijona evrov.

Za kaznivo dejanje je kazensko odgovorna tudi gospodarska družba z območja RS, saj obstaja utemeljen sum, da je bilo kaznivo dejanje storjeno v njenem imenu in v njeno korist. V kupoprodajnem postopku je tudi prejemnica protipravne premoženjske koristi v višini 2,9 milijona evrov.

Kaznivega dejanja ponarejanja listin je utemeljeno osumljena fizična oseba, ki je po navodilu in naročilu enega izmed osumljencev izdelala lažno cenitveno poročilo.

Ministrstvo za pravosodje, ki pred nakupom prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani ni naročilo preverbe cene stavbe, je za stavbo odštelo 7,7 milijona evrov, kasnejša cenitev pa je pokazala, da je tržna ocenjena vrednost stavbe ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe znašala šest milijonov evrov . Opravljenih je bilo več revizij posla, ki so pokazale določene nepravilnosti. Računsko sodišče je med drugim ugotovilo, da je bilo 6,5 milijona evrov od skupnega zneska zagotovljenih s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, čeprav za takšno prerazporeditev ni bilo podlage. Afera je terjala tudi politične posledice. Nakup je s položaja najprej odnesel generalnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Uroša Gojkoviča in državnega sekretarja Igorja Šoltesa. S čela ministrstva je morala po večtedenskem razčiščevanju odstopiti tedanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan , interpelacija v DZ je doletela tudi finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki pa je zagovor v DZ prestal. SD je na izrednem kongresu izvolila novo vodstvo, vajeti pravosodnega ministrstva pa je prevzela Andreja Katič, ki je v zadevi Litijska vložila kazenske ovadbe. Zadevo je preiskoval NPU, kjer je predkazenski postopek končan, še vedno pa poteka na SD.

Predkazenski postopek je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo (SDT) in je na NPU končan, so še pojasnili na Generalni policijski upravi v odgovorih na vprašanje STA. Na SDT so za STA navedli, da je zadeva v fazi predkazenskega postopka in tožilska odločitev še ni bila sprejeta.