Nakup električnega vozila: nižji dohodki, višja subvencija

Do leta 2030 naj bi imeli v Sloveniji okvirno 50.000 na novo registriranih električnih vozil. Konec leta 2022 jih je bilo osem tisoč.

Minister Bojan Kumer je dejal, da je vlada potrdila predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Spodbujali bodo izgradnjo polnilnic za električna vozila (in druga), pa tudi prodajo takšnih vozil in sicer z že dobro znanimi subvencijami. Le da se pri zadnjih obetajo spremembe.

Spletni portal Finance o besedah ministra Kumra: »Absolutno je treba načrt subvencioniranja električnih vozil prenoviti. Razmišljamo v smeri, da subvencija ne bo za vse enaka. Višja bo za tiste, ki imajo nižje dohodke, to razlikovanje moramo vnesti v same mehanizme.«

Podrobnosti še niso znane.