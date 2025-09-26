Največji plaz v zgodovini: nad avtobusno postajo v Zagorju ogroženih 15 objektov

ZASKRBLJUJOČE

Plazenje je posledica intenzivnih padavin avgusta 2023

Občino Zagorje ob Savi je poleti 2023 prizadelo več neurij, ki so povzročila veliko škodo. V zadnjem obdobju je občina zaključila sanacijo cestnih odsekov, ki so bili poškodovani, sredstva je pridobila iz naslova naravnih nesreč iz leta 2023. Sanacija cestnega odseka Podkrnica–Mošenik–Sava je znašala okoli 800.000 evrov, sanacija javne poti Tirna–Kapla–Oblog 62.000 evrov, sanacija ceste Razpotje–Kolovrat–Orehovica okoli 900.000, sanacija odseka Šklendrovec–Klenovik–Podkum pa okoli 400.000. Na tem odseku bo v letih 2025 in 2026 sledila še druga faza rekonstrukcije v vrednosti okoli 500.000 ...