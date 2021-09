Največji naval na pasulj in Janjo (FOTO)

Potem ko jih je lani odpihnil koronavirus, so pomurski sejmarji letos le spravili pod streho 8. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra 2021. Med predsedovanjem Slovenije Svetu EU je sejem v Gornji Radgoni v treh dneh povezal profesionalne, dolžnostne in prostovoljne organizacije ter poskrbel še za prenos znanja in izkušenj na mlado generacijo. Odprl ga je minister za obrambo mag. Matej Tonin, zaprl pa notranji minister Aleš Hojs, namenjen je bil vsem, ki so poklicno ali prostovoljno vključeni v sistem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, se s temi področji povezujej...