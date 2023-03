Da v sedanjosti pogosto precej drago plačujemo za grehe preteklosti, so v minulih tednih spoznavali pri vasi Juršče vzhodno od Pivke, kjer je 40 metrov globoka udornica Ravnica. Glede na podatke Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU je bila udornica še leta 1966 čista oziroma prazna, šest let pozneje pa je bila na rob udornice postavljena betonska ploščad, od koder so mešane odpadke več desetletij stresali v jamo: »V 70. letih še ni bilo večjega zbiranja odpadkov, odlagalo se je na več mestih, uradnih in manj uradnih, ki so bila napol legalna. Eno takih je bila tudi jama Ravnica,&laq...