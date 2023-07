Tragični dogodek izpred 15 let, ko je na Blanci v največji vodni nesreči v Sloveniji utonilo 13 ljudi, počasi bledi v spominu ljudi. Razen pri tistih, ki so v nesreči izgubili svojce in prijatelje. Še občina se pokojnim sramežljivo pokloni s polaganjem cvetja daleč od oči javnosti in fotografskih bliskavic. Druščina pred začetkom. FOTO: Nada Černič Cvetanovski Pred leti je bila na ta dan pred obeliskom Rudija Stoparja na Blanci, imenovanim Ko se sonce zjoče, organizirana spominska slovesnost. Na občini pravijo, da ni več zanimanja svojcev za ta skupinski obred. Svojci zamerijo občini, da je...