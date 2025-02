Največja kranjska kulturna prireditev: Prešernov smenj z bogatim programom in brezplačnim prevozom

Na praznični kulturni dan v Kranju organizirajo največjo kranjsko prireditev, Prešernov smenj. »S tem dogodkom Kranjčani s ponosom ohranjamo spomin na največjega slovenskega pesnika in svojega najslavnejšega prebivalca, dr. Franceta Prešerna. Slavnostno odprtje Prešernovega smenja bo v nedeljo ob 11. uri,« so sporočili s kranjskega Zavoda za turizem in kulturo.

Če želite kulturni praznik zares doživeti, morate na Prešernov dan v Kranj, poudarjajo v gorenjski prestolnici. Mesto se na Prešernovem smenju preobleče v 19. stoletje. Na mestnih trgih se slišijo Prešernovi recitali, sučejo se folklorne skupine, mesto obiščejo lajnarji. Po ulicah se mojstri in umetniki predstavljajo na sejmu domače in umetnostne obrti, stojnice so polne odlične hrane. Vse se zdi kot nekoč.

Z nakupom cilindra iz kartona lahko postanete del mode 19. stoletja.

Ob Prešernovem smenju, ki bo v središču mesta med 10. in 22. uro, imate priložnost, da z nakupom cilindra iz kartona postanete del mode 19. stoletja; cilindri in klobučki so na voljo na stojnici pred Kranjsko hišo na Glavnem trgu 2 ter pri stojnici za prodajo vstopnic za jahanje konjev in vožnjo s kočijo. Pri cerkvi sv. Kancijana in tovarišev bo delovala Manufaktura mojstra Janeza, ko si boste lahko natisnili Prešernovo Zdravljico na poseben papir in na način, kot so jo tiskali v času življenja Franceta Prešerna.

Na voljo bo brezplačni avtobusni prevoz, ki bo po Kranju in primestju vozil od 8. do 20. ure.