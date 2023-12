Največ zbolevajo otroci, stari do sedem let: poglejte, kje v Sloveniji je največ gripe

Akutne okužbe dihal so v porastu, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). K obolevnosti z znaki akutne okužbe dihal precej prispeva koronavirus, veliko je rinoviroz, krožijo pa tudi drugi običajni respiratorni virusi. Najboljša zaščita proti gripi in covidu-19 je cepljenje, NIJZ priporoča tudi druge samozaščitne ukrepe.

Epidemiološka situacija glede respiratornega sincicijskega virusa (RSV) in gripe je sicer primerljiva z lansko sezono, je pa trenutno zbolelih z RSV več kot v minulih tednih, so v sporočilu za javnost pojasnili na NIJZ.

Število obiskov in posvetov v ambulantah družinskih zdravnikov in pediatrov zaradi akutnih okužb dihal je v prejšnjem tednu še naprej naraščalo. Več bolnikov je bilo predvsem iz delovno aktivne populacije, torej starih med 20 in 64 let. Prav tako se je v ambulantah zaradi tega povečal obisk starejših od 65 let.

Najbolj izrazito med otroki

Pri družinskih zdravnikih in pediatrih je bilo tudi več obiskov bolnikov zaradi gripe oziroma gripi podobne bolezni. To je bilo najbolj izrazito med otroki, starimi do tri do sedem let.

Pri starejših od 65 let povečanja gripe oziroma gripi podobne bolezni niso zaznali. Pojavnost akutnih okužb dihal in gripe oziroma gripi podobnih bolezni je sezoni primerna in podobna kot v enakem obdobju lani, navaja inštitut.

Gripe je več v severovzhodni Sloveniji

V laboratorijih so v prejšnjem tednu potrdili viruse, ki povzročajo gripo, v 2,1 odstotka vseh testiranih vzorcev. Med vzorci, odvzetimi v mreži primarnega zdravstva, jih je bilo na gripo pozitivnih šest odstotkov, med vzorci iz bolnišnic pa dva odstotka. Gripe je več v severovzhodni Sloveniji. Kroži tudi RSV, ki je najpogostejši povzročitelj akutnega bronhiolitisa pri majhnih otrocih. Potrjen je bil v 3,4 odstotka vzorcev.

Prevladujejo rinovirusi

Med povzročitelji akutnih okužb dihal še vedno močno prevladujejo rinovirusi, potrdili so jih v 23 odstotkih testiranih vzorcev. Koronavirus so potrdili v 26 odstotkih testiranih vzorcev, delež pozitivnih pa je višji pri vzorcih, ki so jih odvzeli pri bolnikih, ki se zdravijo v bolnišnicah.

Ne glede na porast respiratornih okužb je cepljenje proti gripi in covidu-19 še vedno smiselno, saj je najbolj učinkovit, varen in preprost način preprečevanja bolezni in njenih posledic. Priporočljivo je predvsem za ljudi z večjim tveganjem za težek potek bolezni, cepljenje proti gripi pa je priporočljivo tudi za vse preostale, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo.