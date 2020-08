Največ bonov unovčenih v Piranu, kam pa so šli Pirančani?

Občani katerih občin niso izbrali Pirana?

Danes, 13. 8. 2020, bodo ponudniki turističnih bonov od finančne uprave prejeli nakazilo v skupnem znesku približno 19,5 mio evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih bonov od 16. do 31. julija 2020, poroča Furs.

Kje so Pirančani unovčili svoje bone?

Kam pa so najbolj množično na oddih odhajali Ljubljančani?

V novem statističnem poročilu Finančna uprava RS razkriva podrobnejše informacije o koriščenju turističnih bonov do 9. avgusta. Kot je že znano, jih je bilo največ unovčenih na slovenski obali, natančneje v občini Piran, in to za vrtoglavih 9,854.466 evrov. Na drugem mestu med najbolj priljubljenimi turističnimi destinacijami je bila Kranjska Gora, Izola pa je na tretjem mestu.Kot razkrivajo najnovejši podatki, je bil Piran prva izbira med številnimi Slovenci. Ta se je namreč izkazal kot najpogostejša destinacija pri skoraj vseh občinah upravičencev, ki so do 9. avgusta unovčili svoje bone.Zanimivo je, da Piran med top tri občine ni prišel le pri osmih občinah od 212. To so občine Sežana, Osilnica, Koper, Piran, Izola, Hrpelje - Kozina, Divače in Ankarana.Skupno so jih unovčili za 342.618,03 evra. Najbolj množično pa v Kranjski Gori, sledita Bohinj in Bled.Občani Kranjske Gore so največ bonov unovčili v Piranu, na drugem mestu je Izola, na tretjem pa Ankaran.Izolčani pa so največ bonov unovčili v Kranjski Gori, sledi Podčetrtek, na tretjem mestu je Bohinj.Unovčili so za več kot šest milijonov bonov. Največ v Piranu, ki mu sledita Bohinj in Kranjska Gora.Podrobnejše informacije o številu in skupni vrednosti unovčenih turističnih bonov po občinah upravičencev in najpogostejših destinacijah občin preverite v spodnji tabeli.